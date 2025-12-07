آغاز اردوی انتخابی تیم فوتبال جوانان با حضور ۲۶ بازیکن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اردوی انتخابی تیم ملی جوانان ایران از امروز یکشنبه ۱۶ آذرماه در مرکز ملی با حضور ۲۶ بازیکن در مرحله اول زیر نظر حسین عبدی آغاز شد.

سرمربی تیم ملی جوانان ایران در ابتدای تمرین با صحبت در خصوص روند انتخابی بازیکنان در سطوح مختلف و گستردگی اردوهای متوالی برای دست یافتن به لیست نهایی از فرصت طلایی حضور در تمرینات تیم ملی گفت.

بازیکنان پس از صجبت‌های سرمربی تیم ملی زیر ۲۰ سال به گرم کردن بدن‌های خود پرداختند و سپس فوتبال در دو زمان ۲۰ دقیقه‌ای بازی کردند تا مورد رصد کادرفنی قرار بگیرند.