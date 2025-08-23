مهاجم پیشین تراکتور تبریز لژیونر شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ابراهیم‌زاده، بازیکن فصل گذشته آلومینیوم اراک، پس از جدایی توافقی از این تیم در نیم‌فصل، با گذراندن تست‌های پزشکی، قراردادی یک‌ساله با باشگاه «şəfa»باکو در جمهوری آذربایجان امضا کرد.

ابراهیم‌زاده که سابقه حضور در تیم فوتبال جوانان ایران و تراکتور را در کارنامه دارد، هفته گذشته در دیدار دوستانه شفا مقابل نفتچی آذربایجان به میدان رفت. او در نیمه دوم وارد زمین شد و با به ثمر رساندن هر دو گل تیمش در مقابل این حریف نامدار، نگاه‌ها را به خود جلب کرد.

این بازیکن که عنوان آقای گل جوانان آسیا را نیز یدک می‌کشد، پس از عقد قرارداد گفت: خدا را شکر، در فضایی آرام و بدون حاشیه با باشگاه شفا قرارداد بستم. شرایط خوبی در باکو دارم و به‌عنوان بازیکن آزاد به این تیم پیوستم. از مفاد قراردادم راضی هستم. تمام تمرکزم روی تمرینات و پیشرفت فوتبالی‌ام است.