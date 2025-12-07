به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عبدی درباره شروع مجدد کار خود در تیم فوتبال جوانان ایران، اظهار داشت: برای انجام کار نیمه تمام خود در فوتبال، الان در تیم جوانان هستم. توانستیم شاید بیش از ۵۰ بازیکن را به تیم‌های مختلف و به تیم ملی بزرگسالان از طریق تیم جوانان و نوجوانانی که دست من بود معرفی کنیم.

وی افزود: الان همگی این بازیکنان در لیگ برتر به عنوان بازیکن ثابت یا ذخیره بازی می‌کنند. این یکی از کارهای بزرگی بود که با همراهی فدراسیون و سرمایه گذاری ۲، ۳ ساله ما اتفاق افتاد. بردن تیم‌های بزرگی مثل برزیل، پیروزی مقابل تیم‌های بزرگی مثل ازبکستان، گل نخوردن و گل‌های فراوانی که زدیم هم مزید بر علت شد.

سرمربی تیم فوتبال جوانان گفت: توانستیم در تورنمت‌های مختلف قهرمان شده و رکوردهایی را جا به جا کنیم. مثل قهرمانی در نوجوانان کافا که برای اولین بار اتفاق افتاد و همینطور در سال بعدش این قهرمانی در رده جوانان تکرار شد. در رده جوانان بدون دریافت حتی یک گل به جام ملت‌های آسیا رسیدیم و نزدیک بود به جام جهانی هم برویم اما پس از ۱۲۰ دقیقه بازی کردن مقابل تیم قدرتمند ژاپن، در ضربات پنالتی حذف شدیم. درحالیکه امکان داشت این اتفاق برای حریف بیفتد. ژاپنی‌ها پس از بازی بسیار خیلی خوشحال بودند که توانستند ما را در ضربات پنالتی ببرند و این هم جای مباهات دارد تیم‌هایی که انرژی و هزینه‌های هنگفتی در فوتبال صرف می‌کنند و زیر ساخت‌هایشان بهتر از ماست، با بردن یک بازی در ضربات پنالتی، چنین خوشحالی وصف‌ناپذیری می‌کنند.

عبدی اضافه کرد: به هر صورت الان شروع دوباره است و باید خون جدیدی به فوتبال تزریق شود. این هم همت همکاران من در فدراسیون که همیشه حمایت می‌کنند و طرفداران تیم ملی را می‌طلبد تا بتوانیم تیمی را درست کنیم که در شأن کشور و ملت عزیزمان باشد و بتوانیم باعث افتخار شویم.

وی ادامه داد: امروز اولین اردوی انتخابی خود را با حضور بازیکنان تیم نوجوانان سال گذشته که در جام ملت‌ها حذف شدند، آغاز می‌کنیم تا این بچه‌ها بدانند که جز سرمایه‌ها هستند و باید از آنها استفاده کنیم. البته اگر فاکتورهای لازم و لیاقت پوشیدن پیراهن تیم ملی را داشته باشند و ما هم باید کمک کنیم تا برایشان چنین اتفاقی بیفتد.

سرمربی تیم جوانان تاکید کرد: گروه بعدی بازیکنان تهرانی هستند که در لیگ تهران بازی می‌کنند. یک جلسه با مربیان داشتم و توانستیم اطلاعات نفرات زیادی را جمع‌آوری کنیم. گروه بعدی نفرات تیم‌های لیگ برتر و شهرستانی‌ها هستند و بازیکنان رده جوانان که سنشان به تیم ما بخورد میز از این لیگ‌ها دعوت می‌شوند. پس از آن بچه‌هایی که در لیگ‌های بالاتر از سن خودشان بازی می‌کنند مثل امید یا بزرگسالان چه در لیگ برتر، چه در لیگ یک و چه در لیگ دو ارزیابی خواهند شد. در این چند ماه کارها را انجام می‌دادیم تا بتونیم همه افرادی که از لحاظ سنی و فوتبالی واجد شرایط هستند ببینیم. در اثنای این کارها مطمئناً افرادی هم هستند که ممکن است تیم نداشته یا مصدوم باشند. به همین دلیل نتوانستند خودشان را به لیگ برسانند. باید آنها را هم ببینیم.

عبدی تصریح کرد: امیدوارم در میان این همه بازیکن، درصد کمی از چشم ما دور مانده باشند. ممکن است برخی نفرات به اشتباه دیده نشوند که آن هم به دلیل قانون نانوشته فوتبال است. با این حال سعی می‌کنیم در هر کجای کشور عزیزمان بازیکنی باشد دعوتش کنیم یا به شهرستان‌های مختلف برویم و از نزدیک بازی‌هایشان را ببینیم تا امید به خدا تیم قدرتمندی داشته باشیم.

وی عنوان کرد: البته من و فدراسیون به تنهایی نمی‌توانیم کاری بکنیم. همت و حمایت همه مردم ایران در همه جای کشور عزیزمان برای موفقیت و سربلندی این تیم لازمه کار است.