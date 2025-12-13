به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدی سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران ظهر امروز با حضور در ورزشگاه درفشی‌فر، دیدار تیم‌های جوانان پرسپولیس و پیکان را از نزدیک تماشا کردند تا روند ارزیابی استعدادها با دقت بیشتری دنبال شود. رضا حاج اسبویی مربی دروازه بان های تیم جوانان نیز عبدی را همراهی می‌کرد.

در ادامه این برنامه استعدادیابی، کادرفنی تیم فوتبال جوانان پس از پایان بازی درفشی‌فر، راهی نقطه‌ای دیگر از تهران شدند و دیدار تیم‌های نارنجی‌پوش کوهسار و شاهین را نیز زیر نظر گرفت. این بازدیدهای میدانی در راستای تکمیل بانک اطلاعاتی کادر فنی و شناسایی بازیکنان مستعد برای رده سنی زیر ۲۰ سال انجام می‌شود.

عبدی که هفته گذشته دو مرحله اردوی انتخابی را پشت سر گذاشته، طبق برنامه از دوشنبه هفته جاری ارزیابی بازیکنان منتخب استان تهران را آغاز خواهد کرد. در گام بعدی نیز بازیکنان شهرستان‌ها به مرکز ملی فوتبال دعوت می‌شوند تا فرآیند انتخاب به‌صورت مرحله‌به‌مرحله ادامه یابد.

هدف این برنامه‌ریزی، نزدیک شدن تدریجی کادر فنی به نفرات مدنظر در مسیر آماده‌سازی تیم ملی زیر ۲۰ سال فوتبال ایران است؛ مسیری که با رصد مستمر مسابقات پایه، برگزاری اردوهای انتخابی و بررسی دقیق شرایط فنی و بدنی بازیکنان دنبال می‌شود.

شایان ذکر است برنامه جامع انتخابی بازیکنان تیم فوتبال جوانان که توسط عبدی تهیه شده بود مورد تأیید فدراسیون فوتبال قرار گرفت و قرار است در این برنامه علاوه بر شناسایی و بررسی استعدادهای فوتبالی در تیم‌های مختلف پایه کشور، از نفرات نخبه ای که فوتبال خود را بدون داشتن تیم خاصی پیگیری می‌کنند نیز با اعلام هیأت‌های فوتبال استانی، تست گرفته خواهد شد.