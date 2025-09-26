به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر، روز جمعه ۴ مهر و از ساعت ۱۹ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین میهمان تیم شمسآذر خواهد بود و قضاوت این دیدار برعهده وحید کاظمی است. یکی از نکات جالب این مسابقه، حضور اسماعیل قلیزاده، وینگر - مهاجم فصل گذشته شمسآذر در ترکیب استقلال است؛ بازیکنی که این بار مقابل تیم سابق خود به میدان خواهد رفت.
اسماعیل قلیزاده فصل گذشته در پیراهن تیم فوتبال جوانان ایران و سپس شمسآذر نمایش قابل توجهی داشت و همین عملکرد باعث شد نگاه مدیران استقلال به او جلب شود. در پایان لیگ بیست و چهارم او با عقد قراردادی راهی باشگاه استقلال شد تا شاگرد ریکاردو ساپینتو شود و فرصت خود را در جمع آبیپوشان امتحان کند.
با وجود این انتقال، قلیزاده تاکنون فرصت چندانی برای اثبات تواناییهای خود در استقلال پیدا نکرده است. با احتساب دیدار مقابل تراکتور در سوپرجام، آبیها تاکنون پنج بازی رسمی انجام دادهاند اما قلیزاده تنها سه دقیقه برای این تیم و آن هم در دیدار لیگ برتر مقابل تراکتور به میدان رفته است.
دیدار روز جمعه برای قلیزاده اهمیت ویژهای دارد، چرا که او مقابل تیم سابق خود قرار میگیرد؛ جایی که در هفتههای پایانی فصل گذشته نقش پررنگی ایفا کرده و برای شمسآذر بازی کرده بود. این تقابل میتواند فرصتی دوباره برای او باشد تا نشان دهد توانایی حضور و تأثیرگذاری در استقلال را دارد. حضور بازیکنانی مانند علیرضا کوشکی، منیر الحدادی در سمت چپ و نفراتی مانند سعید سحرخیزان، داکنز نازون و محمدرضا آزادی در نوک خط حمله باید دید ساپینتو چه زمانی تصمیم به استفاده از این بازیکن را در ترکیب استقلال میگیرد. ترکیبی که هنوز ثبات ندارد و سرمربی آبیها از نفرات متفاوتی در این ۵ بازی در پستهای مختلف استفاده کرده است.
