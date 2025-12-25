  1. استانها
  2. فارس
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۲۳

۱۷۳ میلیارد تومان کالای فاقد مجوز در فارس کشف شد

۱۷۳ میلیارد تومان کالای فاقد مجوز در فارس کشف شد

شیراز-فرمانده انتظامی استان فارس از کشف انواع کالای فاقد مجوز به ارزش ۱۷۳ میلیارد تومان در اجرای طرح ۷۲ ساعت گذشته در فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی با اشاره به کشف ۱۷۳ میلیارد تومان کالای فاقد مجوز در فارس گفت: در اجرای این طرح ۷۲ ساعت گذشته، ۷۳ دستگاه خودرو شوتی حامل انواع کالای فاقد مجوز از جمله یخچال، لوازم یدکی، پوشاک، سیگار و … توقیف و ۱۱۰ نفر راننده و سرنشین قاچاقچی که در این زمینه فعالیت داشتند نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان فارس خاطر نشان کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش اموال مکشوفه ۱۷۳ میلیارد تومان برآورد شده است.

سردار ملکی با تاکید بر تمرکز پلیس بر قاچاق سوخت و احشام، تصریح کرد: در این طرح سه روزه، در مجموع ۱۸۲ هزار لیتر سوخت و ۴۹۶ رأس گوسفند و گاو فاقد مجوز نیز کشف شده است.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: دستگیری ۲۱۴ نفر خرده فروش و کشف ۲۴۴ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و حشیش، دستگیری ۱۶۷ نفر سارق و جمع‌آوری و طرد یک هزار و ۶۳۷ نفر اتباع بیگانه فاقد مجوز از دیگر دستاوردهای این طرح بوده است.

وی خاطرنشان کرد: پرونده متهمان دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

کد خبر 6701797

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها