۱۷۳ میلیارد تومان کالای فاقد مجوز در فارس کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی با اشاره به کشف ۱۷۳ میلیارد تومان کالای فاقد مجوز در فارس گفت: در اجرای این طرح ۷۲ ساعت گذشته، ۷۳ دستگاه خودرو شوتی حامل انواع کالای فاقد مجوز از جمله یخچال، لوازم یدکی، پوشاک، سیگار و … توقیف و ۱۱۰ نفر راننده و سرنشین قاچاقچی که در این زمینه فعالیت داشتند نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان فارس خاطر نشان کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش اموال مکشوفه ۱۷۳ میلیارد تومان برآورد شده است.

سردار ملکی با تاکید بر تمرکز پلیس بر قاچاق سوخت و احشام، تصریح کرد: در این طرح سه روزه، در مجموع ۱۸۲ هزار لیتر سوخت و ۴۹۶ رأس گوسفند و گاو فاقد مجوز نیز کشف شده است.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: دستگیری ۲۱۴ نفر خرده فروش و کشف ۲۴۴ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و حشیش، دستگیری ۱۶۷ نفر سارق و جمع‌آوری و طرد یک هزار و ۶۳۷ نفر اتباع بیگانه فاقد مجوز از دیگر دستاوردهای این طرح بوده است.

وی خاطرنشان کرد: پرونده متهمان دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.