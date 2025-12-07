به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه ۱۶ آذر) مجلس و در واکنش به اظهارات رئیسجمهور درباره نقش مجلس در تورم گفت: جای شما خالی است؛ در همان ۱۲ سالی که در این عقب مجلس حضور داشتید و بخش عمدهای در مجلس یازدهم قدم میزدید، خودتان نیز جزئی از همین مجلس بودید.
وی با اشاره به وضعیت بازار برنج افزود: آقای پزشکیان! قیمت برنج برای مردم مشخص است. برنجی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد شده، باید اکنون کیلویی ۲۶ هزار تومان در بازار عرضه شود؟! بله، مجلس مقصر است که تورم شکل گرفته و برنج هندی تا ۱۴۵ هزار تومان فروخته میشود! اگر مجلس وزیر شما را توبیخ یا استیضاح میکرد، چنین اتفاقی رخ نمیداد.
خضریان در ادامه با انتقاد از وضعیت بازار مسکن، گفت: آقای پزشکیان! مسکن گران است، زیرا اگر مجلس وزیر راه و شهرسازی شما را استیضاح میکرد، این انحصار در حوزه مسکن ایجاد نمیشد. فرمایش شما درست است؛ ما مقصر هستیم که با شما همراهی میکنیم.
وی همچنین درباره مشکلات نهادههای دامی توضیح داد: ما در مجلس مقصریم که ۸ میلیارد دلار برای نهاده دامی اختصاص دادیم و شما در وزارت جهاد کشاورزی آن را به عواملی سپردید که انحصار ایجاد کردند. دلالهای بدنام حوزه نهادههای دامی اقدامات مختلفی انجام دادند و امروز معیشت مردم و دامپرورها را به گروگان گرفتهاند. ما در مجلس مقصریم.
این نماینده مردم تهران خطاب به رئیسجمهور تأکید کرد: اگر ما با شما همراهی نمیکردیم، وزرای شما حتماً مورد مواخذه قرار میگرفتند. ما در کنار شما مقصریم، زیرا تلاشمان بر همراهی با شما بوده است.
