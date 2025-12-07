انتقاد شدید یک نماینده از گرانی دارو

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجلیل میرمحمدی در جلسه علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه ۱۶ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با ابراز نگرانی از افزایش قیمت دارو گفت: داروهای مورد نیاز عموم مردم طی یک هفته گذشته در مواردی تا دو برابر گران شده‌اند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با انتقاد از عملکرد سازمان غذا و دارو افزود: چه اتفاقی رخ داده که این سازمان به داروخانه‌ها، قیمت‌های جدید و افزایش‌یافته ارائه می‌کند؟ هیچ نظارتی هم وجود ندارد. دارویی که قیمت آن ۴۵ هزار تومان درج شده، با رقم ۱۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

میرمحمدی تأکید کرد: سلامت مردم باید در اولویت باشد و نمی‌توان نسبت به این وضعیت بی‌تفاوت بود.

در ادامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، خطاب به وی گفت: حتماً این موضوع را پیگیری می‌کنیم.