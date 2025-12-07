به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش امروز، ۱۶ آذرماه در گردهمایی مشاوران مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور در امور بازنشستگان با بیان اینکه «دستاوردهای امروز نظام آموزشی مرهون تلاش و تجربه نسل فرهیخته فرهنگیان است»، هدف اصلی این نشست را طراحی ساختاری دقیق برای بهرهگیری از پیشکسوتان، تدوین بسته جامع تکریم آنان و استخراج نظام مسائل بازنشستگان برشمرد.
وی از مدیران کل استانها خواست در چارچوبی مشخص، هیئتهای اندیشهورز پیشکسوتان را تشکیل دهند تا ایدهها، تجربیات و نظرات تخصصی این گروه بهصورت رسمی وارد چرخه تصمیمسازی شود.
کاظمی تصریح کرد: این هیئتها باید با معاونتهای اداری و آموزشی و همچنین نهادهای مرتبط خارج از وزارتخانه، ارتباط مستمر و هدفمند داشته باشند.
وزیر آموزش و پرورش شبکهسازی را «شرط موفقیت در مدیریت حوزه بازنشستگان» دانست و تأکید کرد: مشاوران باید بتوانند پیامها، برنامهها و فراخوانها را به شکل یکپارچه و سریع به مجموعه بازنشستگان استان منتقل کنند.
وی افزود: استفاده از بسترهای مجازی در صورت ساماندهی صحیح میتواند به تقویت مشارکت بازنشستگان در پروژههای آموزشی کمک کند.
طراحی بسته جامع تکریم بازنشستگان
وی با اشاره به اینکه تکریم پیشکسوتان وظیفه دائمی نظام آموزشی است، خواستار تدوین برنامههای متنوع تکریمی شد و گفت: دعوت بازنشستگان به برنامههای رسمی، برگزاری همایشهای سالانه، معرفی مفاخر فرهنگی و ثبت و انتشار تجربیات آنان در قالب کتاب و نشستهای تخصصی از جمله آنهاست.
وزیر آموزش و پرورش در این گردهمایی از چهرههای اثرگذار حوزه بازنشستگان، فرهنگیان پیشکسوت درگذشته و پیشکسوتانی که درگیر بیماری هستند یاد و برای آنان آرزوی رحمت و شفای عاجل کرد.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه «گفتمان نخست آموزش و پرورش باید تعلیم و تربیت باشد»، گفت: محور همه تصمیمها و برنامهها باید ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی باشد و مسائل اداری و اجرایی نباید این گفتمان را تحتالشعاع قرار دهد.
