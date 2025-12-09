کاظمی: تجهیز حداقلی مدارس ۳۰۰ همت پول نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در جمع دانشجو معلمان و دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به مناسبت روز دانشجو حضور یافت و پاسخگوی سوالات آنان بود.

کاظمی در پاسخ به این سوال که چرا نهضت مدرسه‌سازی چندان مناسب با عدالت آموزشی نیست؛ گفت: برای افزایش یک متر سرانه آموزشی، ۱۵ میلیون متر مربع باید ساخته شود و حداقل ۳۰۰ همت پول می‌خواهد. ما امروز به صورت میانگین حدود ۴ متر مربع به ازای هر دانش آموز فضای آموزشی داریم اما افزایش سرانه آموزش و پرورش و ارتقا استاندارها و تجهیزات کار آسانی نیست.

وزیر آموزش و پرورش افزود: اگر قرار باشد سرانه آموزشی آموزش پرورش یک متر افزایش پیدا بکند حداقل ۱۵ میلیون متر مربع باید ساخته شود و اگر هر متر مربع ۳۰ میلیون تومان هزینه داشته باشد حداقل ۳۰۰ همت پول می‌خواهد این در حالی است که ۳۰۰ همت یعنی دو سوم بودجه یک سال آموزش و پرورش و این میزان در اختیار ما نیست.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم عدالت آموزشی محقق شود نیازمند بودجه زیادی هستیم؛ گفت: برای اینکه کلاس‌های درس به آخرین فناوری‌های نوین مجهز شوند بودجه زیادی لازم داریم. در حال حاضر ۶۵۰ هزار کلاس درس داریم؛ اگر تجهیز هر کلاس ۲۰۰ میلیون تومان هزینه داشته باشد؛ عدد سنگینی برای تأمین این تجهیزات مورد نیاز است.

وی در خصوص مساله افزایش سقف سنی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان که با اعتراض بسیاری از دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی همراه شده بود؛ گفت: حتی اگر مصوبه سقف سنی ابلاغ شود من به شما اطمینان می‌دهم که متقاضیان بین ۲۴ تا ۳۰ سال زیر یک درصد در دانشگاه‌های شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان پذیرفته می‌شوند زیرا اصلاً قادر به رقابت با دانشجویان و متقاضیان کمتر از ۲۴ سال نیستند. مساله افزایش سن هنوز در دست بررسی است و ابلاغ هم نشده است اما در صورت ابلاغ باز هم به جهت درصد کم قبول شدگان متقاضیان بالای ۲۴ سال، این نگرانی‌های شما به لحاظ مشکلات تربیتی و بی حوصلگی معلمان در سنین بالا پیش نخواهد آمد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به سخنان یک دانشجو معلم که برخی از دانشجویان آخرین انتخابشان معلمی بوده است؛ گفت: امروز دیگر همچون گذشته نیست و بهترین رتبه‌های کنکور در دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی تحصیل می‌کنند. دیگر این طور نیست که آنهایی که از هر جا ماندند، آخرین انتخابشان حرفه معلمی باشد. امروز از جمله بهترین رتبه‌های دانشگاه‌های کشور در این دو دانشگاه تحصیل می‌کنند و این از افتخارات ماست.

وی با اشاره به حمایت دولت از دانشگاه‌های تربیت معلم گفت: تغییرات بودجه در دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان و پیشرفت‌های تجهیزاتی در کارگاه‌های این دانشگاه‌ها، به نسبت سال‌های گذشته بی‌سابقه است. البته با وضعیت مطلوب فاصله داریم. من از مسئولان دانشگاه شهید رجایی می‌خواهم گزارشی از دستاوردهای خود را به اطلاع همگان برسانند.

کاظمی در پاسخ به اعتراض برخی از دانشجویان که معتقد بودند اعتراض‌ها و مطالباتشان هیچ‌گاه پی‌گیری نمی‌شود؛ گفت: من در جریان بسیاری از این پیگیری‌ها هستم و از مسئولان دانشگاه شهید رجایی هم می‌خواهم گزارشی از تحقق وعده‌ها و پیگیری مطالبات دانشجویان دانشگاه خود برای اطلاع همگان ارائه کنند. البته برخی از مطالبات دانشجویان به نتیجه مطلوب نمی‌رسد اما واقعاً این موارد خارج از اختیارات ما در وزارت آموزش و پرورش است. همین مساله افزایش سن متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان که مورد مخالفت شما دانشجویان واقع شده، حدود یک سال است در شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث می‌شود. ملاحظات متعددی از سوی نهادهای مختلف وجود دارد که باید به آن توجه کنیم.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به اعتراض یکی از دانشجویان که از وضعیت نامناسب تحصیل در مدارس استان خوزستان و نبود عدالت آموزشی در کشور گلایه داشت؛ گفت: خوشبختانه در این دولت اتفاقاً به عدالت آموزشی توجه شده است. ما توانستیم هزار مدرسه کانکسی را امسال جایگزین کنیم. البته اینکه شما می‌گوئید که عدالت آموزشی هنوز محقق نشده حرف درستی است اما مسیر حرکت دولت در جهت تحقق هرچه بیشتر عدالت آموزشی است.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: سال گذشته ۲۲ هزار کلاس درس به سامانه‌های سرمایشی و گرمایشی استاندارد مجهز شدند و امسال هم حدود ۲۰ هزار کلاس درس به این تجهیزات مجهز شدند. همچنین ۱۱۰ هزار کلاس درس به کمک گروه‌های جهادی بهسازی‌ها و نوسازی شدند. این کلاس‌ها روشن است. یک سری تصمیمات از قبل گرفته شده که شکاف‌ها را در بحث توزیع منابه ایجاد کرده است. وضعیت فعلی گاهی متأثر از همان سیاست‌هایی است که در گذشته اتخاذ شده بود.