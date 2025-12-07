  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۶

نام‌نویسی ۲۳ هزار نفر در کاروان‌های حج تمتع

مرحله ثبت‌نام قطعی کاروان‌های حج تمتع ۱۴۰۵ از صبح ۱۵ آذر آغاز شد و بر اساس آخرین گزارش‌ها، تا ساعت ۱۸ عصر ۱۶ آذر حدود ۲۳ هزار نفر نام‌نویسی خود را نهایی کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست شورای مدیران سازمان حج و زیارت به ریاست علی رضا رشیدیان، موضوعاتی همچون تسهیل نام‌نویسی غیرحضوری، سرعت‌بخشی به فرآیندها و لزوم اطلاع‌رسانی دقیق و منطبق با دستورالعمل‌ها مورد تأکید قرار گرفت.

رئیس سازمان با اشاره به روند مطلوب ثبت‌نام در سامانه «حج من» و همچنین نام‌نویسی عمره رجب و شعبان، اعلام کرد در صورت تکمیل هماهنگی‌های پروازی، اعزام‌های عمره در دو ماه آینده (رجب و شعبان) به حدود ۱۳۰۰ نفر در روز خواهد رسید.

وی همچنین بر دریافت کامل خدمات از شرکت‌های طرف قرارداد کشور میزبان، عمل دقیق به تعهدات و انتخاب مسئولان ستادها بر پایه شایستگی تأکید کرد.

رشیدیان با اشاره به آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده در دوره‌های پیشین، هدف اصلی سازمان را ارائه خدمات باکیفیت و ارتقای رضایتمندی زائران عنوان کرد.

در ادامه جلسه، معاون حج و عمره سازمان با ارائه گزارشی از روند ثبت‌نام گفت: در دو روز نخست که بر اساس برنامه برای افرادی تعیین شده بود که پیش‌ثبت‌نام خود را در ۱۰ روز اول تکمیل کرده بودند، حدود ۲۳ هزار نفر ثبت‌نام قطعی را انجام دادند.

به گفته وی، زمان‌بندی ثبت‌نام استان‌ها تا پایان شنبه ۲۲ آذر ادامه دارد و در صورت عدم مراجعه اولویت‌های فعلی، گروه‌های بعدی فراخوانده خواهند شد.

معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت، روند نهایی‌سازی قراردادهای پروازی و سایر توافقات اجرایی را نیز تشریح کرد.

فاطمه کریمی

