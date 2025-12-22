زائران ایرانی نماد فرهنگ، همبستگی و هویت ایران اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رشیدیان در دیدارهای جداگانه با استاندار یزد، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، به تبیین رویکردها و تنوع خدمات سازمان حج و زیارت در سفرهای حج تمتع، عمره و عتبات عالیات پرداخت.

وی با اشاره به تنوع قومیتی، فرهنگی و اقلیمی کشور تصریح کرد: با وجود این گستره متنوع، آنچه در میان زائران ایرانی جلوه‌گر است، روحیه یکدلی، نظم، احترام متقابل و انسجام اجتماعی می‌باشد که این ویژگی‌های زائران کشورمان در صحنه حضور امت اسلامی در موسم کنگره جهانی حج به حساب می‌آید و آن‌ها را به الگویی شایسته در مجامع زیارتی تبدیل کرده است.

رئیس سازمان حج و زیارت افزود: برای زائرانی که چنین جایگاه و منزلتی دارند، تمام تلاش مجموعه حج و زیارت بر ارائه خدمات هدفمند، منظم و شایسته متمرکز شده است و امیدواریم این رویکرد بتواند رضایتمندی حداکثری زائران را به همراه داشته باشد.

در ادامه این دیدارها، محمدرضا بابایی، استاندار یزد، حاکم ممکان، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمین آزادی‌خواه، نماینده مردم ملایر، با قدردانی از تلاش‌های دست‌اندرکاران حوزه حج و زیارت، از برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به زائران حمایت و تقدیر کردند و ملاحظاتی را در حوزه حج و زیارت در حوزه‌های انتخابیه خود بیان کردند.