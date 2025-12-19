امام جمعه دیّر: اعتبار ویژه برای جبران خسارت تگرگ کشاورزان اختصاص یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم سعیدی در خطبه‌های نمازجمعه بندر دیّر با اشاره به استمرار دشمنی‌های قدرت‌های استکباری اظهار کرد: دشمن با استقلال، عزت، سرافرازی و داشته‌های مادی و معنوی ملت ایران مخالف است و تا زمانی که در دستیابی به این اهداف ناکام بماند، دشمنی خود را ادامه خواهد داد.

امام جمعه موقت دیّر با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره تحریف انگیزه‌های شهدا گفت: تقلیل انگیزه‌های بزرگ شهدا به احساسات، ظلم به اشخاص و حادثه جنگ است؛ شهدا بر اساس آیات قرآن و برای دفاع از هویت، استقلال، میراث‌های ماندگار فرهنگی و تمدنی کشور تا پای جان ایستادند. دشمن امروز نیز دقیقاً با همین داشته‌ها مسئله دارد و می‌خواهد آن‌ها را به یغما ببرد.

مسئولان ما به دشمن اعتماد نمی‌کنند

وی با تأکید بر حمایت همیشگی جمهوری اسلامی از فلسطین تصریح کرد: چه مذاکره بشود و چه نشود، مسئولان ما بنا به تذکر رهبر معظم انقلاب به دشمن اعتماد نمی‌کنند؛ اگر دفاع از فلسطین لازم باشد، انجام داده‌ایم و باز هم انجام می‌دهیم و اگر بخواهیم تروریست واقعی را معرفی کنیم، بدون تردید رژیم صهیونیستی جنایتکار است.

سعیدی در ادامه با اشاره به جنگ رسانه‌ای گفت: دشمن از تمام ظرفیت‌های بیرونی و درونی برای تغییر هویت جوان ایرانی استفاده می‌کند اما رهبر انقلاب فرمودند جوان امروز ما در مقابل موج عظیم رسانه‌ها هویت دینی خود را حفظ کرده و این از برکات انقلاب اسلامی است.

وی همچنین با اشاره به تحریم‌های جدید آمریکا و تصویب مجدد قطعنامه ضدایرانی کانادا در سازمان ملل اظهار داشت: این دشمنی‌ها کم نیست اما محکوم است و ملت ایران با ایستادگی، توکل به خدا، اتحاد، موضع‌گیری‌های صحیح و خدمت‌رسانی مسئولان می‌تواند از این مشکلات عبور کرده و مسیر انقلاب اسلامی را ادامه دهد.

لزوم جبران خسارات محصولات کشاورزی

امام جمعه موقت دیّر با اشاره به بارش‌های اخیر و آسیب وارد شده به کشاورزان شهرستان گفت: در پی این بارش‌ها، بخشی از کشاورزان عزیز ما دچار خسارت شدند. البته ما شاکریم از نزول رحمت الهی، چون سال‌ها با خشکسالی مواجه بودیم و اگر این بارش‌ها اتفاق نمی‌افتاد، مشکلات عدیده‌ای برای کشاورزان و مردم ایجاد می‌شد، اما واقعیت این است که به‌دلیل بارش تگرگ، بخشی از محصولات کشاورزی خسارت دید.

وی با اشاره به بازدید مسئولان افزود: فرماندار و مجموعه ادارات و نهادهای شهرستان وارد بررسی شدند، در محل خسارت حاضر شدند و جلساتی برگزار شد. همچنین معاون استاندار به همراه هیئتی و مسئولان شهرستان در محل حضور پیدا کردند و در سطح کشوری هم نماینده وزارت جهاد کشاورزی بازدید داشتند.

سعیدی ادامه داد: کشاورزی یک شغل بسیار هزینه‌بر است و وقتی کشاورز متضرر می‌شود، این کمک‌های معمول بیمه‌ای واقعاً راهکار مناسبی نیست. این‌ها برای یک سال هم سرمایه‌شان را از دست دادند و هم سودشان را. نکته مهم این است که بخشی از این سرمایه به صورت استقراضی، از اشخاص حقیقی یا بانک‌ها بوده و الان گرفتاری شدیدی برایشان ایجاد شده است.

وی تأکید کرد: مسئولین نسبت به آنچه برآورد شده، برای تخصیص اعتبار ویژه در جهت پرداخت خسارت‌ها دقت و عنایت لازم و زودهنگام داشته باشند تا کشاورزان خسارت‌دیده بتوانند از مشکلاتشان مقداری فارغ شوند. این بارش‌ها اگرچه به بخشی از محصولات خسارت زد، اما رحمت الهی بود و سفره‌های زیرزمینی را تقویت می‌کند و از خشکسالی می‌کاهد.

لزوم بازنگری در ارسال پیامک‌های گازرسانی

امام جمعه موقت دیّر در بخش دیگری از سخنان خود به پیامک‌های ارسالی از سوی وزارت نیرو و شرکت توزیع برق اشاره کرد و گفت: پیامک‌هایی که در خصوص برق و گاز ارسال می‌شود، قابل تأمل است. گفته می‌شود گازرسانی تا درِ منازل انجام شده، اما واقعیت این است که هزینه لوله‌کشی داخلی ساختمان به اندازه‌ای بالا رفته که بسیاری از خانوارها واقعاً توان انجام آن را ندارند.

وی افزود: برخی خانواده‌ها هنوز وسایلشان برقی است و گازرسانی داخلی برایشان تکمیل نشده است. از فرماندار و مسئولین می‌خواهیم که این موضوع را ابلاغ کنند که یا مهلت تمدید شود یا آمارگیری دقیق انجام شود تا این خانواده‌ها دچار مشکل نشوند، چون بعد از صدور قبوض دیگر راهکاری نخواهیم داشت.

سعیدی تأکید کرد: این حرف، حرف محرومین این ملت عزیز است؛ کسانی که واقعاً تا پای جان پای این انقلاب ایستاده‌اند و باید صدای آن‌ها به مسئولین بالادست برسد.

ماه رجب آغاز فصل نیایش و خودسازی معنوی

امام جمعه بندر دیّر با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رجب، این ماه را آغاز فصل بندگی، دعا و خودسازی دانست و تأکید کرد: رجب، همراه با ماه‌های شعبان و رمضان، فرصت ارزشمندی برای تقویت ارتباط انسان با خداوند و فراهم‌کردن توشه معنوی یک‌سال است.

وی افزود: به همان‌گونه که بهار طبیعت آغاز رویش و حیات دوباره است، ماه رجب نیز بهار معنویت و عبادت برای مؤمنان به شمار می‌آید و مقدمه‌ای برای ورود آگاهانه به ماه‌های پرفضیلت شعبان و رمضان است.

وی با اشاره به جایگاه ماه رجب به‌عنوان ماه استغفار و بازگشت به سوی پروردگار افزود: توجه به خداوند، دعا، توسل و عبادت در این ماه، به‌ویژه در شرایط جنگ نرم و شناختی دشمن، نقشی اساسی در حفظ ایمان و تقویت روحیه دینی جامعه دارد.

امام جمعه بندر دیّر با یادآوری تأکیدات رهبر معظم انقلاب، دعا و توکل به خداوند را از عوامل مهم پیروزی بر دشمنان دانست و خاطرنشان کرد: مراقبت معنوی، همراه با هوشیاری اجتماعی، می‌تواند جامعه را در برابر هجمه‌ها مصون کند.

وی همچنین به اعمال عبادی ماه رجب از جمله روزه‌داری، نماز، ذکر و دعا اشاره کرد و گفت: عبادت در این ماه باید همراه با عمل صالح و مسئولیت‌پذیری اجتماعی باشد تا آثار آن در زندگی فردی و جمعی نمایان شود.

امام جمعه بندر دیّر با اشاره به فضیلت شب لیلةالرغائب، از مؤمنان خواست با روزه‌داری و دعا، از برکات این شب بهره‌مند شوند و برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج)، رفع مشکلات جامعه اسلامی و نجات بشریت از ظلم و ستم دعا کنند.

شب یلدا فرصتی برای دورهمی خانوادگی و دوری از فضای مجازی

امام جمعه بندر دیّر با اشاره به فرارسیدن شب یلدا، این آئین سنتی را ظرفیتی مناسب برای تقویت پیوندهای خانوادگی و اجتماعی دانست و تأکید کرد: شب یلدا زمانی ارزشمند است که در مسیر رضای الهی، صله‌رحم و رعایت احکام دین اسلام قرار گیرد.

وی بیان کرد: فرهنگ توجه به بستگان و خویشاوندان، دید و بازدید، مهمان‌پذیری و احترام به بزرگ‌ترها از سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی است که شب یلدا می‌تواند زمینه تقویت آن‌ها را فراهم کند.

امام جمعه بندر دیّر با بیان اینکه نشستن اعضای خانواده در کنار یکدیگر و کاهش وابستگی به گوشی تلفن همراه و فضای مجازی از آثار مثبت این شب است، افزود: گفت‌وگوی خانوادگی، بررسی مسائل و مشکلات اقوام و ایجاد همدلی میان اعضای خانواده، از برکات این سنت دیرینه محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: شب یلدا اگرچه یک آئین فرهنگی پسندیده است، اما معیار و خط قرمز اصلی در برگزاری این مراسم، پرهیز از گناه و رعایت دستورات دین مبین اسلام است و نباید مجالس خانوادگی به رفتارهای نادرست آلوده شود.

امام جمعه بندر دیّر با تأکید بر ضرورت احیای صحیح آئین‌های سنتی، ابراز امیدواری کرد که شب یلدا بیش از پیش با هدف ترویج فرهنگ مهمانی سالم، صله‌رحم و پیوند با خویشاوندان برگزار شود و در مسیر تقویت بنیان خانواده و ارزش‌های اخلاقی جامعه قرار گیرد.

سعیدی گفت: امر به معروف و نهی از منکر، نشانه حیات حقیقی جامعه است و ترک آن به معنای مرگ تدریجی روح اجتماعی خواهد بود.

وی با استناد به روایات اسلامی تأکید کرد: کسی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند، خلیفه خدا و جانشین رسول خدا در زمین است و این فریضه نقش اساسی در سلامت روابط فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد.

امام جمعه موقت دیّر، فضای مجازی را یکی از میدان‌های اصلی جنگ شناختی دانست و گفت: اگر هوشیاری لازم در برابر محتوای انحرافی وجود نداشته باشد، ذهن جوانان و جامعه به غارت می‌رود؛ ایستادن در برابر این هجمه‌ها، تولید محتوای صحیح و روشنگری، از مصادیق روشن تقوا و جهاد امروز است.

وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر نقش جوانان در جهاد تبیین افزود: این مأموریت یک کار عادی و مقطعی نیست، بلکه مجاهدتی مستمر در برابر هجمه‌های فکری دشمن است که باید با آرایش صحیح جبهه حق در برابر جبهه باطل انجام شود.

سعیدی همچنین حفظ هویت دینی، حمایت از مسئولانی که در مسیر حق گام برمی‌دارند و دفاع آگاهانه از ارزش‌های اسلامی و انقلابی را از مهم‌ترین وظایف اجتماعی دانست و گفت: خروجی نماز، روزه و اعتقادات دینی باید در صحنه عمل اجتماعی، حمایت از حق و دفاع از نظام اسلامی دیده شود.