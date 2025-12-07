به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی، با یک متن برای الحاق به ماده ۵ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
احکام نظارتی مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۴ مبنی بر ارائه گزارشهای نظارتی به کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی و همچنین کارگروههای تنظیمی و نظارتی مربوط با ترکیب پیش بینی شده به منظور نظارت بر اجرای قوانین بودجه سنواتی تنفیذ میشود.
نظر شما