۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۸

ارائه گزارش‌ به مجلس برای نظارت بر بودجه‌های سنواتی الزامی شد

احکام نظارتی مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۴ مبنی بر ارائه گزارش‌های نظارتی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی به منظور نظارت بر اجرای قوانین بودجه سنواتی تنفیذ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی، با یک متن برای الحاق به ماده ۵ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

احکام نظارتی مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۴ مبنی بر ارائه گزارش‌های نظارتی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و همچنین کارگروه‌های تنظیمی و نظارتی مربوط با ترکیب پیش بینی شده به منظور نظارت بر اجرای قوانین بودجه سنواتی تنفیذ می‌شود.

زهرا علیدادی

