به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان شامگاه یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان نسبت به احتمال وقوع سیلاب همزمان با فعالیت سامانه بارشی جدید در استان هشدار داد و گفت: این هشدار در پی اعلام وضعیت نارنجی از سوی اداره‌کل هواشناسی و پیش‌بینی افزایش آورد رودخانه‌ها و بالا آمدن سطح آب مخازن سدها در روزهای آینده صادر شده است.

آرش آریانژاد، با اشاره به ورود موج جدید بارشی از روز یکشنبه ۱۶ تا چهارشنبه ۱۹ آذرماه، گفت: با توجه به احتمال شکل‌گیری سیلاب‌های مقطعی، تمامی نیروهای فنی و عملیاتی شرکت در آماده‌باش کامل قرار دارند و تمامی تأسیسات آبی، سدها و شبکه‌های مرتبط به‌طور مستمر تحت پایش و کنترل دقیق هستند.

وی افزود: با تشدید بارش‌ها و افزایش ریسک طغیان رودخانه‌ها، رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی مردم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

آریانژاد از شهروندان خواست از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مسیرهای سیلابی خودداری کنند و تنها به اطلاعیه‌های رسمی سازمان‌های متولی از جمله هواشناسی، مدیریت بحران و شرکت آب منطقه‌ای توجه داشته باشند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان همچنین تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه وضعیت غیرعادی در رودخانه‌ها یا مخازن سدها، مردم می‌توانند موضوع را سریعاً به شرکت آب منطقه‌ای گزارش دهند تا اقدامات لازم انجام شود.