آرش آریانژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اخطاریه شماره ۱۳ سطح نارنجی صادره از سوی ادارهکل هواشناسی استان، از تمامی شهروندان، بهرهبرداران منابع آب و دستگاههای اجرایی خواست نسبت به پیامدهای ناپایداریهای جوی پیشِرو هوشیار باشند.
وی افزود: با توجه به پیشبینی وقوع بارشهای قابلملاحظه برف، وزش باد شدید و احتمال طغیان رودخانهها و سیلابی شدن مسیلها در سطح استان، تأکید میشود از هرگونه تردد، توقف و اسکان در حریم و بستر رودخانهها، مسیلها و کانالهای آبیاری بهطور جدی خودداری شود.
وی تصریح کرد: پیمانکاران، بهرهبرداران و عوامل اجرایی مرتبط با سدها، تأسیسات آبی و شبکههای انتقال آب موظفاند تمهیدات لازم برای ایمنسازی، کنترل و آمادگی کامل تأسیسات را در اسرع وقت اتخاذ کنند.
آریانژاد یادآور شد: از کشاورزان و دامداران درخواست میشود با توجه به شرایط جوی پیشبینیشده، نسبت به جابهجایی دامها، تجهیزات و ادوات کشاورزی از مناطق پرخطر و در معرض سیلاب اقدام کنند تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان با تأکید بر لزوم همکاری شهروندان با دستگاههای امدادی و خدماترسان، خاطرنشان کرد: رعایت هشدارها و اطلاعیههای تکمیلی صادره از سوی مراجع رسمی میتواند نقش مؤثری در کاهش خسارات و پیشگیری از حوادث ناگوار داشته باشد.
بر اساس این گزارش، شرکت آب منطقهای کردستان در حالت آمادهباش کامل قرار دارد و وضعیت منابع آب، سدها و تأسیسات آبی استان را بهصورت مستمر رصد و پایش میکند و در صورت نیاز، اطلاعرسانیهای بعدی از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد.
در پایان این هشدار، از عموم شهروندان درخواست شده است با رعایت توصیههای ایمنی و توجه به هشدارهای هواشناسی، همکاری لازم را در جهت حفظ جان و مال خود و دیگران به عمل آورند.
نظر شما