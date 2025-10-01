  1. استانها
  2. سمنان
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۴

سالمندان چراغ روشن هدایت هستند؛ لزوم بهره‌گیری از تجربیات در مدیریت

شاهرود- فرماندار شاهرود، سالمندان را چراغ روشن هدایت خواند و گفت: از تجربیات و توانایی سالمندان در اداره و مدیریت کشور باید استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری صبح چهارشنبه در مراسم جشن روز جهانی سالمند به میزبانی مرکز نگهداری ثامن الائمه شاهرود با بیان اینکه سالمندان ذخیره ها و بزرگان کشور محسوب می شوند، ابراز داشت: سالمندان دارای کوله باری از تجربه هستند.

وی افزود: باید از توانایی هایی سالمندان که در گذشته داشتند یاد گرفت تا بتوانیم کشوری باشکوه و پر افتخار داشته باشیم.

فرماندار شاهرود با تاکید بر اینکه سالمندان چراغ هدایت و روشنی و نورانیت هستند، ابراز داشت: این افراد تا جای ممکن باید در کنار بچه ها و خانواده هایشان حضور داشته باشند.

آصفری با بیان اینکه هیچ جایی با صفا تر از حضور سالمند در خانواده نیست، تصریح کرد: باید در این زمینه فرهنگ سازی لازم انجام شود تا نیازی به این مراکز نباشد.

وی با بیان اینکه اتفاقات خوبی در شاهرود رقم خورده است، افزود: علیرغم این تفاسیر دولت و خیران باید در مقوله سالمندان و شرایط زیست بهتر آنها کمک کنند.

