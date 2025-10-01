به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری صبح چهارشنبه در مراسم جشن روز جهانی سالمند به میزبانی مرکز نگهداری ثامن الائمه شاهرود با بیان اینکه سالمندان ذخیره ها و بزرگان کشور محسوب می شوند، ابراز داشت: سالمندان دارای کوله باری از تجربه هستند.

وی افزود: باید از توانایی هایی سالمندان که در گذشته داشتند یاد گرفت تا بتوانیم کشوری باشکوه و پر افتخار داشته باشیم.

فرماندار شاهرود با تاکید بر اینکه سالمندان چراغ هدایت و روشنی و نورانیت هستند، ابراز داشت: این افراد تا جای ممکن باید در کنار بچه ها و خانواده هایشان حضور داشته باشند.

آصفری با بیان اینکه هیچ جایی با صفا تر از حضور سالمند در خانواده نیست، تصریح کرد: باید در این زمینه فرهنگ سازی لازم انجام شود تا نیازی به این مراکز نباشد.

وی با بیان اینکه اتفاقات خوبی در شاهرود رقم خورده است، افزود: علیرغم این تفاسیر دولت و خیران باید در مقوله سالمندان و شرایط زیست بهتر آنها کمک کنند.