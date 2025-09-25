سوخت زمستانه خانوارهای روستایی بخش بیارجمند تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری غروب پنجشنبه در جلسه شورای اداری بخش بیارجمند در محل بخشداری خواستار حضور مدیران کل در بیارجمند شد و ابراز داشت: این حضور میدانی باعث میشود تا گره مشکلات مردم این خطه باز شود.
وی با بیان اینکه این حضور مدیران دستگاههای اجرایی باعث درک بهتر چالشهای زندگی و معیشت مردم میشود، افزود: انتظار میرود مدیران کل این اقدامات را در اولویت کاری خود قرار دهند.
فرماندار شاهرود بابیان اینکه تأمین سوخت دغدغه خانوارهای روستایی برای زمستان در بخش بی ارجمند است، ابراز داشت: در فصل سرد سال نیاز به سوخت برای گرمایش افزایش خواهد یافت لذا باید مسئولان به سرعت برای رفع آن چاره جویی کنند.
آصفری در ادامه تصریح کرد: برای ماندگاری و پیشگیری از مهاجرت مردم روستاها به شهرها باید امکانات و زیرساختهای لازم نیز فراهم شود که سوخت و آب از جمله آنها است.
وی افزود: رفع مشکلات بخش روستایی با همراهی و هم افزایی همه دستگاهها امکان پذیر خواهد بود و انتظار میرود با پیگیریهای مستمر شاهد شرایط زیست بهتر برای مردم بی ارجمند و روستاهای تابعه باشیم.
