مادر و دختر نیشابوری در استخر کشاورزی غرق شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل اسدی اظهار کرد: در پی تماس با سامانه ۱۲۵ مبنی بر غرق شدن زنی ۳۵ ساله و دختری هفت ساله در استخر کشاورزی در نزدیکی روستای «ماوی» ۲ گروه از نجاتگران و غواصان ایستگاه شهید صدیقی و ایستگاه شماره ۶ به محل اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور ادامه داد: ظاهراً این زن و دخترش که در نزدیکی استخر مشغول تردد بوده اند، به دلایل نامعلوم به داخل استخر می‌افتند و جان خود را از دست می‌دهند.

به گفته وی، غواصان سازمان آتش نشانی بلافاصله پس از رسیدن به محل وارد آب شده و جسد هر دو غریق را از داخل استخر خارج کردند.

اسدی بیان کرد: متأسفانه با توجه به هشدارهای متعددی که از طریق آتش نشانی به همشهریان داده شده است، باز هم شاهد حوادثی از این قبیل هستیم به طوری که از سال گذشته تاکنون چندین نفر در استخرهای کشاورزی جان خود را به دلیل عدم توجه به هشدارهای ایمنی از دست داده اند.