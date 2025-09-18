  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۲۹

مادر و دختر نیشابوری در استخر کشاورزی غرق شدند

مادر و دختر نیشابوری در استخر کشاورزی غرق شدند

مشهد- رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور گفت: مادر جوان و دختر خردسالش در یک استخر ذخیره آب کشاورزی در روستای «ماوی» شهرستان نیشابور غرق شده و جان باختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل اسدی اظهار کرد: در پی تماس با سامانه ۱۲۵ مبنی بر غرق شدن زنی ۳۵ ساله و دختری هفت ساله در استخر کشاورزی در نزدیکی روستای «ماوی» ۲ گروه از نجاتگران و غواصان ایستگاه شهید صدیقی و ایستگاه شماره ۶ به محل اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور ادامه داد: ظاهراً این زن و دخترش که در نزدیکی استخر مشغول تردد بوده اند، به دلایل نامعلوم به داخل استخر می‌افتند و جان خود را از دست می‌دهند.

به گفته وی، غواصان سازمان آتش نشانی بلافاصله پس از رسیدن به محل وارد آب شده و جسد هر دو غریق را از داخل استخر خارج کردند.

اسدی بیان کرد: متأسفانه با توجه به هشدارهای متعددی که از طریق آتش نشانی به همشهریان داده شده است، باز هم شاهد حوادثی از این قبیل هستیم به طوری که از سال گذشته تاکنون چندین نفر در استخرهای کشاورزی جان خود را به دلیل عدم توجه به هشدارهای ایمنی از دست داده اند.

کد خبر 6594049

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها