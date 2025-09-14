  1. استانها
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۴۰

قتل مرد افغانستانی با شلیک ۲ گلوله در مشهد

مشهد - مهاجم مسلح ناشناس با ورود به طبقه دوم یک واحد آپارتمانی در خیابان شهید مفتح مشهد مرد تبعه افغانستان را با شلیک دو گلوله از سلاح کلت کمری به سر به قتل رساند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خراسان، عصر روز گذشته (شنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۴) مهاجم مسلح ناشناس با ورود به طبقه دوم یک واحد آپارتمانی در خیابان شهید مفتح ۳۰، مرد تبعه افغانستان را با شلیک دو گلوله از سلاح کلت کمری به سر به قتل رسانده و متواری شده است.

بررسی‌های میدانی بیانگر آن بود که مهاجم هفت تیرکش به راحتی وارد منزل مسکونی شده و احتمالاً با مرد ۵۸ ساله تبعه خارجی (مقتول) قرار ملاقات داشته است.

جسد این مرد میانسال که «غ» نام داشت برای انجام آزمایش‌های تخصصی به پزشکی قانونی انتقال یافت و رصدهای اطلاعاتی کارآگاهان اداره جنایی برای شناسایی و دستگیری مهاجم هفت تیرکش آغاز شده است.

