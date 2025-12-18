نورمفیدی: جنگ امروز، جنگ شناختی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی در دیدار هیئت اندیشه‌ورزان نوجوان استان، ضمن اشاره به جایگاه بی‌بدیل جوانان در سیره پیامبر اکرم (ص) و امام زمان (عج)، گفت: نگاه اسلام و انقلاب به جوانان، نگاهی اعتمادساز و مسئولیت‌آفرین است.

وی با یادآوری انتصاب اسامه بن زید، جوانی ۱۶ ساله، به فرماندهی سپاه اسلام توسط پیامبر (ص)، افزود: این انتخاب نشان می‌دهد که توانمندی و شایستگی، ملاک اصلی در نگاه معصومان است. حتی در روایات مربوط به حضرت مهدی (عج) نیز آمده که اکثر یاوران ایشان جوانان هستند.

نماینده ولی فقیه در گلستان با اشاره به نقش جوانان در پیروزی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: حضرت امام خمینی (ره) نیز فرمودند «یاوران من در گهواره‌ها هستند». پس از انقلاب نیز جوانان در صحنه‌های مدیریتی حضور داشتند و امروز تأکیدات مقام معظم رهبری بر به‌کارگیری نسل جوان، ادامه‌دهنده همین مسیر است.

نورمفیدی با بیان اینکه اقبال نظام به جوانان خوب است، اظهار کرد: این اقبال باید با استقبال جوانان همراه شود. جوانان باید از کناره‌گیری پرهیز کرده و با روحیه‌ای پرسشگر، مطالبه‌گر و اهل تحقیق وارد میدان شوند. متأسفانه امروز بخشی از جوانان به جای مطالعه و تفکر عمیق، زمان خود را صرف فضای مجازی می‌کنند.

وی با اشاره به دعوت رئیس‌جمهور از دانشجویان برای مشارکت در حل مشکلات کشور، گفت: دانشگاه‌ها و جوانان باید برای رفع چالش‌های اساسی مانند کشاورزی پیشرو باشند. نمونه‌هایی در دنیا نشان می‌دهد که می‌توان بازدهی را به شکل چشمگیری افزایش داد و این، نیازمند همت جوانان است.

امام جمعه گرگان در بخش دیگری از سخنانش به تهدیدات دشمن اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد دشمنان به این نتیجه رسیده‌اند که جنگ نظامی با ایران نه به نفع آنان است و نه ممکن است؛ بنابراین جنگ امروز، یک «جنگ شناختی و ادراکی» است. آنان از طریق فضای مجازی و ایجاد ناامیدی و آشفتگی ذهنی، تلاش می‌کنند اراده ملت را تضعیف کنند.

وی افزود: نفوذ ایران در جمعیت‌های بزرگ جهانی مانند بریکس و شانگهای، یک دستاورد بزرگ است و دشمن می‌کوشد با جنگ روانی، این پیوندها و انسجام داخلی را خدشه‌دار کند.

نورمفیدی با بیان اینکه کشور در یک «مقطع خاص تاریخی» قرار دارد، اظهار کرد: آرزوی بزرگان تاریخ معاصر ایران، از امیرکبیر تا مبارزان انقلابی، با پیروزی انقلاب و دوری از استبداد و استعمار محقق شد. اکنون این ما هستیم که باید این میراث را با توانمندی و هوشیاری حفظ و صیانت کنیم.

وی خطاب به جوانان گفت: شما مدیران آینده کشور هستید. باید خود را از نظر علمی و عملی تقویت کنید. انتظارات باید در حد مقدورات باشد، اما این به معنای کناره‌گیری نیست. همبستگی بین نسل جوان و حاکمیت باید روزبه‌روز تقویت شود. دوران ما رو به پایان است و نوبت شماست که کشتی کشور را به پیش ببرید.