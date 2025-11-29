نورمفیدی: امر به معروف باید از انحصار خارج شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره «مفلحون» با محوریت ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و حمایت از اشتغال، مسکن، رونق تولید و تقویت بنیان خانواده در گلستان برگزار شد.

آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی، در این مراسم با تأکید بر ضرورت نگاه گسترده به این فریضه الهی گفت: دایره امر به معروف و نهی از منکر را نباید تنگ کرد.

وی با بیان اینکه این فریضه نباید به گروهی خاص یا فعالیت‌های نمایشی محدود شود، افزود: امر به معروف باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود تا همه مردم به تناسب توان و جایگاه خود در اجرای آن مشارکت کنند.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان همچنین بر لزوم هماهنگی گفتار و رفتار در ترویج ارزش‌های دینی تأکید کرد و گفت: اگر سخن ما درباره معروف است، رفتار ما نیز باید در همین مسیر باشد؛ چرا که گفتار و عمل نباید از یکدیگر جدا باشند.

این جشنواره با هدف ارتقای وضعیت خانواده و جامعه و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در حوزه‌های مختلف برگزار شد.