هواشناسی اصفهان برای تشدید فعالیت سامانه بارشی هشدار نارنجی صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح نارنجی هواشناسی زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و سبب خسارتهای احتمالی شود. هشدار نارنجی رنگ جهت آمادهباش دستگاههای مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارتزا صادر میشود.
بر همین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح نارنجی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی اعلام کرد که از چهارشنبه تا اواخر وقت پنجشنبه (۱۹ و ۲۰ آذر ماه) اعلام کرد بارش برف و باران، رعد و برق، مه آلودگی، وزش باد شدید و توفان لحظهای در نقاط مستعد تگرگ و رعد و برق و نوسانات دمایی در مناطق غربی جنوبی و مرکزی اصفهان از جمله شهر اصفهان، سمیرم، فریدون شهر، اسلام آباد موگویی بویین دشت، باغبهادران، چادگان، خوانسار، فریدن، دهاقان، دهق، لنجان، شاهین شهر و میمه عسگران، فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، کبوترآباد، گلپایگان، لنجان، مبارکه، مورچه خورت، نائین و نجف آباد را در برمیگیرد.
بنا بر اعلام هواشناسی طی این مدت احتمال اختلال در ناوگان حمل و نقل عمومی و ناوگان زمینی هوایی و ریلی استان، لغزندگی جادهها به ویژه در مناطق برف گیر و راههای روستایی و مناطق سردسیر به سبب بارش برف، سیلابی شدن مسیلها، آبگرفتگی معابر، صاعقه، مه گرفتگی، کاهش دید افقی، جاری شدن روان آب، وزش تندباد و طوفان موقتی خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی و اختلال در انتقال انرژی وجود دارد.
هواشناسی اصفهان همچنین توصیه کرده است که هموطنان از سفرهای غیر ضرور طی پایان هفته خودداری کرده و یا در صورت تردد خودروها به وسایل زمستانی مجهز باشند.
هواشناسی در ادامه همچنین بر لزوم پرهیز از تردد و عبور در بستر حاشیه رودخانهها و مسیلها، فعالیتهای کوهنوردی و جابه جایی عشایر، خودداری از فعالیتهای تفریحی نظیر طبیعت گردی و ورزشهای هوایی و لزوم آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی، پاکسازی دهانه پلها و لای روبی کانالها و آبروها و آمادگی راهداری جهت برف روبی در گردنههای سرد سیر، آمادگی شهرداریها و کنترل دما و رطوبت گلخانهها و سالنهای پرورشی و استحکام سازهها تاکید کرده است.
