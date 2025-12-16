به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بقایی با اشاره به پیشبینیهای سازمان هواشناسی اظهار کرد: بر اساس اعلام این سازمان، از ساعات پایانی امروز سهشنبه بیستوپنجم آذرماه یا ساعات ابتدایی بامداد چهارشنبه بیستوششم آذر، بارش باران در سطح شهر اصفهان آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه این سامانه بارشی میتواند با کاهش محسوس دما همراه باشد، افزود: طبق پیشبینیهای انجامشده، احتمال بارش برف و افت شدید دمای هوا وجود دارد، بهگونهای که دمای شهر اصفهان ممکن است تا حدود ۱۰ درجه زیر صفر کاهش یابد و این شرایط، زمینه یخزدگی معابر اصلی و فرعی را فراهم کند.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه مدیریت شهری تصریح کرد: در همین راستا، جلسات هماهنگی اکیپهای ستاد سیل شهرداری اصفهان برگزار شده و استقرار کامل تجهیزات، ماشینآلات و امکانات لجستیکی در نقاط حساس شهر، بهویژه اتوبانها، معابر شریانی و مناطق جنوبی اصفهان انجام شده است.
بقایی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای اجرایی شهرداری گفت: تمامی اکیپهای ستاد سیل شهرداری اصفهان تا ظهر روز شنبه هفته آینده در وضعیت آمادهباش کامل قرار دارند و عملیات پایش، کنترل و خدماترسانی بهصورت مستمر و شبانهروزی دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی بین دستگاههای اجرایی افزود: همراهی و همکاری پلیس راهور، بهویژه در ساعات شبانه و اوج یخزدگی معابر، نقش مهمی در مدیریت ترافیک و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی دارد و امیدواریم این تعامل به حفظ ایمنی شهروندان منجر شود.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان در پایان از شهروندان درخواست کرد با رعایت توصیههای ایمنی، از ترددهای غیرضروری در ساعات اوج سرما و یخزدگی خودداری کرده و اطلاعیهها و اخبار مدیریت شهری را از منابع رسمی دنبال کنند.
