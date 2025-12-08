  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۶:۱۰

هشدار تخریب محصولات کشاورزی در ۲۴ استان؛ بارش‌ها از شنبه تمام می‌شود

هشدار تخریب محصولات کشاورزی در ۲۴ استان؛ بارش‌ها از شنبه تمام می‌شود

یک کارشناس سازمان هواشناسی گفت: با تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۲۴ استان، احتمال خسارت به محصولات کشاورزی و لغزندگی در جاده‌ها مورد انتظار است و بارش‌ها از روز شنبه (۲۲ آذر) پایان می‌یابد.

کبری رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: فعالیت سامانه بارشی جدید از صبح روز گذشته (یکشنبه، ۱۶ آذر) در مناطق غربی و شمال‌غربی آغاز شده و بارش‌ها به‌ویژه در آذربایجان شرقی همچنان تداوم دارد و در نواحی مرتفع، بارندگی‌ها به‌صورت برف رخ خواهد داد.

وی افزود: امروز (دوشنبه، ۱۷ آذر) در نیمه جنوبی آذربایجان غربی، بارش‌ها به‌صورت برف و باران با شدت بیشتر ادامه خواهد داشت. همچنین علاوه بر استان‌های شمال‌غربی و غربی، خوزستان و دامنه‌های جنوبی البرز از جمله استان‌های قزوین، البرز و تهران نیز تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

رفیعی با بیان اینکه روز سه‌شنبه (۱۸ آذر) علاوه بر نوار غربی و دامنه جنوبی البرز، بارش‌ها در سواحل غربی دریای خزر نیز پیش‌بینی می‌شود، تصریح کرد: ابتدا بارندگی‌ها در استان گیلان و شرق اردبیل آغاز خواهد شد و در استان‌های زنجان، شمال خوزستان، لرستان و ارتفاعات چهارمحال و بختیاری، بارش‌ها با شدت بیشتری ادامه می‌یابد.

این کارشناس سازمان هواشناسی با اعلام صدور هشدار نارنجی کشاورزی در پی تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۲۴ استان کشور ادامه داد: تا روز چهارشنبه (۱۹ آذر)، بارش باران، در مناطق سردسیر بارش برف، وقوع رعد و برق، وزش باد شدید موقت، احتمال تگرگ در نقاط مستعد و مه‌گرفتگی در سطح کشور مورد انتظار است.

وی با اشاره به مناطق تحت تأثیر هشدار نارنجی هواشناسی در پی تشدید فعالیت سامانه بارشی در کشور، گفت: امروز، استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، ارتفاعات غرب مازندران، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، زنجان، تهران، شمال خوزستان، چهارمحال و بختیاری و غرب اصفهان درگیر این مخاطرات خواهند بود. فردا (۱۸ آذر) نیز استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، ارتفاعات غرب مازندران، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، غرب و جنوب اصفهان، همدان، زنجان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران و قم تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

رفیعی ادامه داد: روز چهارشنبه (۱۹ آذر) گستره فعالیت سامانه بارشی به استان‌های گیلان، مازندران، غرب گلستان، البرز، قم، تهران، بوشهر، شمال فارس، ارتفاعات سمنان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، قزوین، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی و غرب اصفهان کشیده خواهد شد.

وی با اشاره به مخاطرات ناشی از این شرایط جوی اظهار کرد: احتمال اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی جاده‌ها به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، مه‌گرفتگی، کاهش دید افقی، وزش باد شدید موقت و وارد آمدن خسارت به سازه‌های موقت، محصولات و ماشین‌آلات کشاورزی وجود دارد.

این کارشناس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به وضعیت آلودگی هوا در کلان‌شهرها گفت: در شهرهای صنعتی و پرجمعیت از جمله قزوین، کرج، تهران، اراک و اصفهان افزایش غلظت آلاینده‌ها ادامه خواهد یافت. بااین‌حال، از امروز در تهران بارش باران آغاز می‌شود و همراه با وزش باد و احتمال رعد و برق خواهد بود. فعالیت سامانه بارشی در تهران تا روز پنجشنبه (۲۰ آذر) تداوم دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از خروج سامانه بارشی فعلی، موج جدیدی پیش‌بینی نمی‌شود و بارش‌ها در کشور تا روز جمعه (۲۱ آذر) و در برخی مناطق تا روز شنبه (۲۲ آذر) ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6681326
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • Kazem IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      40 0
      پاسخ
      سلام . تو رو خدا برف و باران را به عنوان مخاطرات و مشکلات تعریف نکنید . این همه گفتید بارش برف موجب مشکلاتی برای مردم شده و غیره. که دیگه نه برف هست نه باران ..‌‌. فقط شکر کنید والسلام . اه
      • NP IR ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        14 6
        جناب بله باران برف نعمت الهی برکت هست ، اما فکر اون کشاورز و مواد خوراکی که باید کل ایران مواد غذایی و حتی یک کشور و هر کشوری باید مواد غذایی داخل کشور خودش علاوه بر مصرف داخلی و صادرات برخی اقلام رو در زمان بحرانی ذخیره و برای ملت داشته باشه تا استفاده کنند این آسیب فقط برای کشاورز نمی شه اگر اقدامات موثری پیشگیرانه ای انجام نشه علاوه بر کشاورزان که دچار خسارت زیان می‌شن به ضرر کل ملت هم می شه .
      • NP IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        3 5
        الان شما مطلع هستید که حتی در دوبی امارات کشورهای عربی هم علاوه بر مصرف داخلی و صادرات دارند ذخیره سازی هم انجام میدن این اقدامات در بسیاری از کشورها انجام میشه حتی اقدامات پیشگیرانه از قبل از حادثه حوادث اتفاقات بحران ها
    • کوروش IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      13 3
      پاسخ
      بارانی در کار نیست تهران
    • NP IR ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      5 4
      پاسخ
      این خبر هشدار نارنجی هواشناسی (از آذر ۱۴۰۳) رو درباره سامانه بارشی شدید در ۲۴ استان (مثل آذربایجان‌ها، تهران، خوزستان، لرستان و...) بررسی کردم – بر اساس گزارش‌های سازمان هواشناسی و تجربیات کشاورزی، تمرکز اصلی روی خسارت به محصولات (مثل غلات، صیفی‌جات و باغات) به خاطر باران سنگین، برف در ارتفاعات، تگرگ، وزش باد شدید و مه‌گرفتگیه. 😟
    • NP IR ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      4 2
      پاسخ
      سرما و یخ‌زدگی: برف و باد سرد (تا -۵ درجه) به درختان میوه (سیب، گردو) و نهال‌ها خسارت بزنه، плюс اختلال حمل‌ونقل و افزایش آلودگی در شهرها. ریشه‌ها: تغییرات اقلیمی (کاهش کلی بارش سالانه ۴۶% نسبت به میانگین) این رو تشدید می‌کنه، و کشاورزان در استان‌های غربی/شمالی (مثل گیلان و آذربایجان) بیشتر آسیب می‌بینن – گزارش‌های مشابه در آبان ۱۴۰۳ نشون می‌ده تولید غلات ۲۰% افت کرده.
    • np محصولات کشاورزی IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 2
      پاسخ
      شستشوی خاک و فرسایش: حاصلخیزی خاک کم می‌شه، به‌ویژه در شیب‌دارها (مثل دامنه‌های البرز و زاگرس). سرما و یخ‌زدگی: برف و باد سرد (تا -۵ درجه) به درختان میوه (سیب، گردو) و نهال‌ها خسارت بزنه، پلیز اختلال حمل‌ونقل و افزایش آلودگی در شهرها. ریشه‌ها: تغییرات اقلیمی (کاهش کلی بارش سالانه ۴۶% نسبت به میانگین) این رو تشدید می‌کنه، و کشاورزان در استان‌های غربی/شمالی (مثل گیلان و آذربایجان) بیشتر آسیب می‌بینن – گزارش‌های مشابه در آبان ۱۴۰۳ نشون می‌ده تولید غلات ۲۰% افت کرده.
    • NP IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 1
      پاسخ
      راهکارهای دائمی و ایده‌های حفاظتی (پیشنهادهای عملی) برای پیشگیری بلندمدت، باید از رویکرد پایدار و هوشمند استفاده کرد – نه فقط واکنش فوری. بر اساس توصیه‌های جهاد کشاورزی و تجربیات موفق (مثل استان‌های شمالی)، این‌ها رو پیشنهاد می‌کنم: 1. حفاظت فوری (تا پایان بارش‌ها):    پوشش و مالچ‌پاشی: روی محصولات حساس (صیفی‌جات، گلخانه‌ها) پلاستیک یا مالچ پلاستیکی بکشید تا آب‌گرفتگی کم بشه. برای باغات، درختان رو با کیسه‌های ضد یخ بپوشونید و علف‌های هرز رو کنترل کنید.
    • NP IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 3
      پاسخ
      حفاظت فوری (تا پایان بارش‌ها): پوشش و مالچ‌پاشی: روی محصولات حساس (صیفی‌جات، گلخانه‌ها) پلاستیک یا مالچ پلاستیکی بکشید تا آب‌گرفتگی کم بشه. برای باغات، درختان رو با کیسه‌های ضد یخ بپوشونید و علف‌های هرز رو کنترل کنید.  آبیاری کنترل‌شده: قبل از بارش، زهکشی مزارع رو تقویت کنید (کانال‌های تخلیه) و از آبیاری سطحی اجتناب کنید. در ارتفاعات، ماشین‌آلات رو داخل انبار ببرید.
    • NP IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 5
      پاسخ
      هرس و مقاوم‌سازی: سرشاخه‌های خشک درختان رو هرس کنید و از چسب‌های ضد قارچ برای جلوگیری از پوسیدگی استفاده کنید. ایده‌های دائمی (بلندمدت، ۱-۳ سال):    کشت‌های مقاوم و تناوب: بذرهای هیبریدی مقاوم به سرما/باران (مثل گندم‌های دیم‌سازگار) رو ترویج بدید. تناوب زراعی (چرخش محصولات) و کشت متراکم رو در مناطق پرریسک مثل چهارمحال و البرز اجرا کنید – این کار فرسایش خاک رو ۴۰% کم می‌کنه.
    • NP IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      2 5
      پاسخ
      فناوری آبیاری و سنسورها: سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و هوشمند (سنسور رطوبت خاک) رو گسترش بدید، به‌ویژه در خوزستان و اصفهان. هدف: کاهش هدررفت آب و افزایش مقاومت به نوسانات جوی (موفق در ۳۰% مزارع شمالی).  بیمه و حمایت دولتی: بیمه محصولات کشاورزی رو اجباری و کامل کنید (پوشش خسارت بارش/سرما) و یارانه برای پوشش‌های محافظ (مالچ، گلخانه) بدید. کمپین‌های آموزشی محلی (از طریق جهاد کشاورزی) برای کشاورزان در ۲۴ استان.
    • NP IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      2 3
      پاسخ
      رویکرد اقلیمی کلی: جنگل‌کاری و سدهای کوچک: در دامنه‌ها درختان مقاوم بکارید تا فرسایش کم بشه. سیاست ملی برای پیش‌بینی دقیق‌تر هواشناسی (با اپ‌های موبایلی برای کشاورزان) و ذخیره آب بارشی در سدهای محلی.  چرا دائمی؟ این‌ها ریشه (تغییرات اقلیمی و مدیریت ضعیف) رو هدف می‌گیرن – مثلاً در گزارش‌های ۱۴۰۳، استان‌هایی با آبیاری مدرن خسارت ۵۰% کمتر داشتن. انشالله خسارت‌ها کم باشه و کشاورزان بتونن سریع جبران کنن!
    • محمد IR ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      7 6
      پاسخ
      بخدا دروغ میگن حتی یک قطره باران در لرستان نباریده.
    • IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      4 5
      پاسخ
      چرا کسی از خراسان صحبت نمیکنه
    • IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      3 5
      پاسخ
      کدام باران نیومده از شنبه میخواد تمام شود!
    • محمد حسین IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      3 1
      پاسخ
      برای هرمزگان فکری کنید کاپشن وچتر نو گرفتم ولی نه خبری از سرما است نه باران مسئولین یه کاری کنید همش گردوخاک
    • IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      3 1
      پاسخ
      ابر چند روز آمد وماند وبارش نبود نگران سیل نباشید باران نیست
    • حمید راشدی فر IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      2 0
      پاسخ
      با سلام احتراما ایران در حال کمبود آب و خشکسالی است برای حل موضوع ونماز باران ، باید آب دریا را با روش تقطیر که خیلی کم هزینه است تصفیه نموده برای کشاورزی ، انتقال مزارع ، صنایع و مصرف ملت استفاده نمود و چنانچه مایل باشید توضیحات بیشتر ارسال خواهد شد
    • سالار IR ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      5 2
      پاسخ
      بیست روز بوق کرنا کردید روز دوشنبه تهران آب خواهد برد از صبح تا غروب کلا ده قطره بارون باریده شده
    • امید GB ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      چرا هواشناسی دروغ به خورد مردم میدی امروز دوشنبه ساعت 18 تهران کرج خبری از بارون نیست از هفت پیش ساز و دهل ورداشتی از یک شنبه برف و بارون ایران فرا میگیره از استانهای غربی هم بارندگی نبود به غیر از چند تا منطقه
    • IR ۲۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      خبری از باران برای فارس نیست خدا خودت رحم کن فارس نابود شد از بی بارانی
      • IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
        0 0
        سلام الان ۳ روزه بارون میباره هنوز هم میباره ماکو
    • ali namdar CA ۰۶:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      یاخدا چرا اینقدر دروغ میگویید این ۳روزه داخل خوزستان استرس دارم که سیل نیاد ببرمون اونم فقط به خاطر دروغ های شما.. بدبختی اینجاست که ابر هم داخل اسمون نیست ،،
    • شهاب IR ۰۷:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      با سلام ، هیچ کشاورزی نگران محصولات کشاورزی خودش نباشد.یک قطره باران در استان خوزستان و لرستان و ایلام و همدان و مرکزی و قزوین و تهران و اصفهان و شیراز و.....نباریده و نخواهد آمد. قرار بود از روز یکشنبه 16 آذر بارش های سیل آسا و بی سابقه ای تا ۲۲ آذر ماه داشته باشیم.امروز ۱۹ آذر ماه است و یک قطره باران نباریده. آقای اصغری و خانم دکتر گفتند بارش های بالای 200 میلیمتر داریم. ولی در کل کشور ایران 200 قطره باران نیامده. کشاورزان هیچ محصولی کشت نکنید که آب خوردن هم دیگه نیست.
    • مامان بچه ها IR ۰۸:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      همش گزارش اشنباه میگه نمیدونم چرااین توده همش میره غرب نمیادجنوب غرب مثل استان فارس
    • علی IR ۰۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      2 0
      پاسخ
      این چه مدل تیتر زدنه😲
    • IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      1 1
      پاسخ
      اگر خدا بخواهد کاری به کار هواشناسی نداره
    • سید محسن IR ۰۵:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      1 0
      پاسخ
      پیش ما باران شروع شده ورعد برق شدید انشالله این نعمت الهی تداوم داشته باشد کهگیلویه سوق
    • IR ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      برف و بارون نیاد محصولات چطوری باشن آخه آب باید باشه
    • Faridon.gh4848 IR ۱۷:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      اخبار قدیم توده رفت بگو توده جدید میاد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها