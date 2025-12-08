کبری رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: فعالیت سامانه بارشی جدید از صبح روز گذشته (یکشنبه، ۱۶ آذر) در مناطق غربی و شمال‌غربی آغاز شده و بارش‌ها به‌ویژه در آذربایجان شرقی همچنان تداوم دارد و در نواحی مرتفع، بارندگی‌ها به‌صورت برف رخ خواهد داد.

وی افزود: امروز (دوشنبه، ۱۷ آذر) در نیمه جنوبی آذربایجان غربی، بارش‌ها به‌صورت برف و باران با شدت بیشتر ادامه خواهد داشت. همچنین علاوه بر استان‌های شمال‌غربی و غربی، خوزستان و دامنه‌های جنوبی البرز از جمله استان‌های قزوین، البرز و تهران نیز تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

رفیعی با بیان اینکه روز سه‌شنبه (۱۸ آذر) علاوه بر نوار غربی و دامنه جنوبی البرز، بارش‌ها در سواحل غربی دریای خزر نیز پیش‌بینی می‌شود، تصریح کرد: ابتدا بارندگی‌ها در استان گیلان و شرق اردبیل آغاز خواهد شد و در استان‌های زنجان، شمال خوزستان، لرستان و ارتفاعات چهارمحال و بختیاری، بارش‌ها با شدت بیشتری ادامه می‌یابد.

این کارشناس سازمان هواشناسی با اعلام صدور هشدار نارنجی کشاورزی در پی تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۲۴ استان کشور ادامه داد: تا روز چهارشنبه (۱۹ آذر)، بارش باران، در مناطق سردسیر بارش برف، وقوع رعد و برق، وزش باد شدید موقت، احتمال تگرگ در نقاط مستعد و مه‌گرفتگی در سطح کشور مورد انتظار است.

وی با اشاره به مناطق تحت تأثیر هشدار نارنجی هواشناسی در پی تشدید فعالیت سامانه بارشی در کشور، گفت: امروز، استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، ارتفاعات غرب مازندران، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، زنجان، تهران، شمال خوزستان، چهارمحال و بختیاری و غرب اصفهان درگیر این مخاطرات خواهند بود. فردا (۱۸ آذر) نیز استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، ارتفاعات غرب مازندران، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، غرب و جنوب اصفهان، همدان، زنجان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران و قم تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

رفیعی ادامه داد: روز چهارشنبه (۱۹ آذر) گستره فعالیت سامانه بارشی به استان‌های گیلان، مازندران، غرب گلستان، البرز، قم، تهران، بوشهر، شمال فارس، ارتفاعات سمنان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، قزوین، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی و غرب اصفهان کشیده خواهد شد.

وی با اشاره به مخاطرات ناشی از این شرایط جوی اظهار کرد: احتمال اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی جاده‌ها به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، مه‌گرفتگی، کاهش دید افقی، وزش باد شدید موقت و وارد آمدن خسارت به سازه‌های موقت، محصولات و ماشین‌آلات کشاورزی وجود دارد.

این کارشناس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به وضعیت آلودگی هوا در کلان‌شهرها گفت: در شهرهای صنعتی و پرجمعیت از جمله قزوین، کرج، تهران، اراک و اصفهان افزایش غلظت آلاینده‌ها ادامه خواهد یافت. بااین‌حال، از امروز در تهران بارش باران آغاز می‌شود و همراه با وزش باد و احتمال رعد و برق خواهد بود. فعالیت سامانه بارشی در تهران تا روز پنجشنبه (۲۰ آذر) تداوم دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از خروج سامانه بارشی فعلی، موج جدیدی پیش‌بینی نمی‌شود و بارش‌ها در کشور تا روز جمعه (۲۱ آذر) و در برخی مناطق تا روز شنبه (۲۲ آذر) ادامه خواهد داشت.