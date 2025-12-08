به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌های عبری زبان به نقل از مقامات برجسته در ارتش رژیم صهیونیستی گزارش دادند که یسرائیل کاتز وزیر جنگ این رژیم به دنبال کنار زدن ایال زامیر رئیس ستاد ارتش و مجبور کردن وی به استعفا کردن است.

بر اساس این گزارش، این در حالی است که زامیر به هیچ وجه قصد استعفا کردن ندارد. مسئولان ارتش رژیم صهیونیستی هشدار دادند که این درگیری‌ها و اختلافات به سطح جدیدی از تنش رسیده و دیگر یک اختلاف شخصی نیست.

آنها هشدار دادند که جنگ میان کاتز و زامیر به فروپاشی ارتش رژیم صهیونیستی خواهد انجامید؛ ارتشی که اساساً با بحران نیروی انسانی رو به رو است.

پیشتر نیز روزنامه صهیونیستی معاریو در گزارشی نوشت که بحران بین وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و ایال زامیر رئیس ستاد ارتش و دیگر فرماندهان ارتش در حال تشدید است و هیچ نشانه‌ای در مورد حل و فصل این بحران دیده نمی‌شود.

این روزنامه با اشاره به تشدید تنش بین دو طرف نوشت که تمایل کاتس به جنگ افروزی‌های جدید در حالی است که فرماندهان ارتش معتقدند که باید قاطعانه عمل کنند تا از هرگونه سناریوی جنگی که ممکن است دوباره این رژیم را درگیر کند، جلوگیری کنند.