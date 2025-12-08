  1. استانها
  2. خوزستان
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۸:۳۶

هوای ۱۵ شهر خوزستان امروز در وضعیت قرمز و نارنجی است

هوای ۱۵ شهر خوزستان امروز در وضعیت قرمز و نارنجی است

اهواز – سامانه پایش کیفی هوای کشور اعلام کرد ۱۵ شهر خوزستان صبح امروز دوشنبه در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۸ صبح امروز دوشنبه ۱۷ آذر، کیفیت هوا در چندین شهر خوزستان در شرایط ناسالم و پرخطر قرار دارد.

طبق این گزارش، شاخص کیفیت هوا در شهرهای آبادان، اهواز، بهبهان، کارون، خرمشهر، سوسنگرد، شادگان و هویزه به محدوده قرمز رسیده و وضعیت برای تمامی گروه‌های سنی ناسالم اعلام شده است.

همچنین میزان ذرات آلاینده در شهرهای آغاجاری، اندیمشک, دزفول, شوشتر, شوش, ماهشهر و ملاثانی در شرایط نارنجی قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس مانند سالمندان، کودکان و بیماران قلبی – ریوی است.

کد خبر 6681549

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      8 1
      پاسخ
      سلام کار گروه خواب. بودند همه مراکز درمانی شلوغ اگر بچه ای درسخوان باشد همان مجازی هم معلم درسش را میدهد متاسفانه بعضی خانواده ها بخاطر اینکه بچه‌ها خانه نباشند و خودشان به تفریحاتشان برسند میگویند مجازی بداست
    • IR ۰۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      کارگروه اهواز بایدعوض بشه اینهمه اعلام کردن آلوده وبیشتراستان هابخاطرآلودگی وآنفولانزا تعطیل شدخوزستان نه خبری نشددرخواب تشریف دارن کارگروه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها