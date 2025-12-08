هوای ۱۵ شهر خوزستان امروز در وضعیت قرمز و نارنجی است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۸ صبح امروز دوشنبه ۱۷ آذر، کیفیت هوا در چندین شهر خوزستان در شرایط ناسالم و پرخطر قرار دارد.

طبق این گزارش، شاخص کیفیت هوا در شهرهای آبادان، اهواز، بهبهان، کارون، خرمشهر، سوسنگرد، شادگان و هویزه به محدوده قرمز رسیده و وضعیت برای تمامی گروه‌های سنی ناسالم اعلام شده است.

همچنین میزان ذرات آلاینده در شهرهای آغاجاری، اندیمشک, دزفول, شوشتر, شوش, ماهشهر و ملاثانی در شرایط نارنجی قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس مانند سالمندان، کودکان و بیماران قلبی – ریوی است.

