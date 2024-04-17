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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۴۲

ناسالم بودن هوای ۲ شهر خوزستان

ناسالم بودن هوای ۲ شهر خوزستان

اهواز- طبق اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ۲ شهر خوزستان «ناسالم» ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در روز جاری (۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲) وضعیت هوا در شهر خرمشهر با شاخص ۱۰۳ و هندیجان ۱۱۳ میکروگرم بر متر مکعب در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

بر اساس این گزارش وضعیت هوای شهرهای آبادان، اندیمشک، اهواز، سوسنگرد، شادگان، شوش، کارون، ماهشهر و مسجدسلیمان به علت نبود آلودگی، قابل قبول اعلام شده است.

همچنین وضعیت هوای ایذه، بهبهان، حمیدیه، دزفول، رامهرمز و شوشتر با شاخص زیر ۵۰ در وضعیت سالم و پاک قرار دارند.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

استان خوزستان ۲۵ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.

کد مطلب 6081069

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