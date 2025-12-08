رجایی نسب: قوه قضائیه بیش از هر زمان به قضات متخصص و انقلابی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدصدراله رجایی نسب صبح دوشنبه در جمع دانش‌آموختگان مؤسسه فقه و حقوق امام حسین (ع) شیراز، با قدردانی از اقدامات این مؤسسه در تربیت نیروهای متخصص در حوزه فقه و حقوق، گفت: این مؤسسه با هدایت شخصیت‌های علمی و دینی، گام‌های مؤثری در تربیت نیروهای قضائی متعهد و متخصص برداشته که می‌تواند در آینده تأثیر زیادی در ارتقای سطح دستگاه قضائی استان و کشور داشته باشد.

وی با تأکید بر لزوم توانمندسازی قوه قضائیه از مسیر جذب و آموزش نیروهای متخصص ادامه داد: قوه قضائیه باید با بهره‌گیری از نیروهای علمی، متخصص و متعهد، مؤثرتر و شایسته‌تر در مسیر تحقق عدالت و اجرای احکام الهی عمل کند. قاضیان باید نه‌تنها به علم روز حقوق و فقه مسلط باشند، بلکه شجاعانه و عادلانه در مسیر تراز انقلاب اسلامی و دفاع از حقوق مردم اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به ضرورت تربیت قضاتی که توان ایستادگی در برابر فساد و ظلم را داشته باشند، تصریح کرد: ما در دستگاه قضائی باید مطمئن باشیم قضات ما به علم حقوق و قضا به‌طور کامل مسلط هستند و توانایی تشخیص و اجرای عدالت در سطوح مختلف قضائی را دارند؛ تنها در این صورت است که می‌توانیم به حفظ حقوق مردم و اجرای احکام الهی در کشور دست یابیم.

حجت الاسلام رجایی نسب نقش مؤسسات آموزشی و علمی در پرورش نیروهای متخصص را بی‌بدیل توصیف کرد و ادامه داد: کشور امروز به‌شدت نیازمند قضاتی است که علاوه بر تخصص حقوقی، از تعهد و اخلاق اسلامی برخوردار باشند و با بهره‌گیری از علم روز در جهت تحقق اهداف انقلاب اسلامی و اجرای عدالت در جامعه تلاش کنند.

وی با اشاره به نیاز مبرم کشور به قوه قضائیه‌ای مقتدر و توانمند گفت: قوه قضائیه باید با تمام قدرت و با اتکا به نیروهای متخصص و متعهد، در برابر هر نوع ظلم و فساد ایستادگی کند. امروز نیاز به نیروهای قضائی دارای تخصص علمی و شجاعت، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش‌های مستمر مدیران مؤسسه فقه و حقوق امام حسین (ع) در تأسیس و تقویت این مرکز تخصصی، افزود: «این مؤسسه در تربیت طلاب و دانش‌آموختگانی که به‌صورت تخصصی وارد عرصه قضاوت و وکالت می‌شوند، نقشی بسیار ارزشمند ایفا کرده و این الگو باید از سوی دیگر مراکز آموزشی نیز دنبال شود.»

رئیس کل دادگستری فارس در پایان، با تأکید بر ضرورت جذب نیروهای قضائی متعهد، علمی و انقلابی خاطرنشان کرد: برای رفع نیازهای جامعه و تحقق عدالت، باید به جذب قاضیانی بپردازیم که هم از نظر علمی به‌روز باشند و هم از نظر اخلاقی و انقلابی در تراز انقلاب اسلامی قرار داشته باشند. تنها در این صورت است که می‌توانیم به اهداف بلند انقلاب اسلامی در زمینه اجرای عدالت و تحقق حقوق مردم دست یابیم.

حجت الاسلام رجایی نسب از دانش‌آموختگان این مؤسسه خواست در مسیر تحقق اهداف عالیه دستگاه قضائی و خدمت به مردم، از علم و تعهد خود بهره بگیرند و گام‌های مؤثری برای استقرار هرچه بیشتر عدالت در جامعه بردارند.