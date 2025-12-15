بازدید رییس کل دادگستری فارس و دادستان شیراز از بیمارستان قلب الزهرا

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایینسب، رئیس کل دادگستری استان فارس و کامران میرحاجی، دادستان عمومی و انقلاب شیراز، با حضور در بیمارستان قلب الزهرا (س)، از بخشهای مختلف این مرکز درمانی بازدید و بر صیانت از حقوق بیماران و ارتقای کیفیت خدمات تأکید کردند.
رئیس کل دادگستری استان فارس در این بازدید با تأکید بر جایگاه حساس و راهبردی مراکز درمانی در ارائه خدمات سلامت، گفت: دستگاه قضائی استان فارس بهصورت مستمر و هدفمند بر عملکرد مراکز درمانی نظارت دارد و هرگونه کمکاری، سهلانگاری یا تضییع حقوق بیماران را با جدیت بررسی و رسیدگی خواهد کرد.
رجایینسب در این بازدید ضمن گفتوگو با رئیس، مدیران، کادر درمان، پرستاران و بیماران بیمارستان قلب الزهرا (س)، مسائل، دغدغهها و توانمندیهای موجود در این مرکز درمانی را بررسی و بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات درمانی و حفظ کرامت بیماران تأکید کرد.
وی همچنین با گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، از تلاشهای مجموعه بیمارستان در ارائه خدمات درمانی به بیماران قدردانی نمود.
کامران میرحاجی، دادستان عمومی و انقلاب شیراز نیز با اشاره به اهمیت فعالیت در مراکز درمانی، از تلاشهای رئیس، پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان تقدیر و بر حمایت ویژه دستگاههای اجرایی و نهادهای مربوطه از حوزه سلامت تأکید کرد.
نظر شما