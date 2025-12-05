به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون استخدامی دادگاههای صلح استان فارس همزمان با سراسر کشور در شیراز برگزار شد.
این آزمون بخشی از برنامه قوه قضائیه برای جذب ۶ هزار نیروی اداری در سطح کشور با هدف، پشتیبانی از «دادگاههای صلح» است که بر اساس قانون جدید، با محوریت صلح و سازش و کاهش اطاله دادرسی فعالیت خواهند کرد.
صمد چوبینه، معاون قضائی، منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان فارس در حاشیه این آزمون در جمع خبرنگاران گفت: این جذب نیرو، گام کلیدی در اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و تشکیل دادگاههای صلح و بهبود خدمت رسانی قضائی به مردم شریف استان است.
وی با بیان اینکه ۴ هزار و ۲۱۰ داوطلب در استان فارس در این آزمون شرکت کردهاند ادامه داد: سهم بانوان با ۲ هزار و ۲۶۰ نفر، ۶۴ درصد از کل شرکتکنندگان را تشکیل میدهد و تعداد داوطلبان مرد نیز ۱۵۵۰ نفر است.
معاون قضائی، منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان فارس افزود: از این تعداد، ۳۳۹ نفر پس از احراز صلاحیت در آزمون کتبی، مرحله مصاحبه و فرایند گزینش، برای تکمیل کادر اداری دادگاههای صلح سراسر استان جذب خواهند شد.
چوبینه زمان اعلام نتایج اولیه آزمون را بهمنماه ۱۴۰۴ اعلام کرد.
