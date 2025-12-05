  1. استانها
برگزاری آزمون استخدامی دادگاه‌های صلح استان فارس

شیراز- آزمون استخدامی دادگاه‌های صلح استان فارس همزمان با سراسر کشور در شیراز برگزار و بیش از ۴ هزار داوطلب فارسی در این آزمون با یکدیگر به رقابت پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون استخدامی دادگاه‌های صلح استان فارس همزمان با سراسر کشور در شیراز برگزار شد.

این آزمون بخشی از برنامه قوه قضائیه برای جذب ۶ هزار نیروی اداری در سطح کشور با هدف، پشتیبانی از «دادگاه‌های صلح» است که بر اساس قانون جدید، با محوریت صلح و سازش و کاهش اطاله دادرسی فعالیت خواهند کرد.

صمد چوبینه، معاون قضائی، منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان فارس در حاشیه این آزمون در جمع خبرنگاران گفت: این جذب نیرو، گام کلیدی در اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و تشکیل دادگاه‌های صلح و بهبود خدمت رسانی قضائی به مردم شریف استان است.

وی با بیان اینکه ۴ هزار و ۲۱۰ داوطلب در استان فارس در این آزمون شرکت کرده‌اند ادامه داد: سهم بانوان با ۲ هزار و ۲۶۰ نفر، ۶۴ درصد از کل شرکت‌کنندگان را تشکیل می‌دهد و تعداد داوطلبان مرد نیز ۱۵۵۰ نفر است.

معاون قضائی، منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان فارس افزود: از این تعداد، ۳۳۹ نفر پس از احراز صلاحیت در آزمون کتبی، مرحله مصاحبه و فرایند گزینش، برای تکمیل کادر اداری دادگاه‌های صلح سراسر استان جذب خواهند شد.

چوبینه زمان اعلام نتایج اولیه آزمون را بهمن‌ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد.

