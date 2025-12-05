اندرزگاه جدید زندان داراب فارس افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اندرزگاه جدید در زندان داراب فارس با هدف تقویت حقوق شهروندی مددجویان با حضور رئیس کل دادگستری استان افتتاح شد.

حجت الاسلام و المسلمین سیدصدراله رجایی نسب رئیس کل دادگستری استان فارس در حاشیه بازدید از زندان داراب ضمن افتتاح ۲ اندرزگاه در این زندان ارتقای سطح کیفی زندان‌ها را گامی مهم در تحقق حقوق شهروندی زندانیان و بهبود فضاهای اصلاحی و تربیتی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه پروژه عمرانی شامل بازسازی و توسعه دو اندرزگاه در زندان داراب است، گفت: این طرح‌ها که با هدف بهبود شرایط نگهداری مددجویان اجرا شده، ظرفیت جدیدی معادل ۱۵۰ تخت به فضای فیزیکی زندان افزوده است.

رئیس کل دادگستری فارس توسعه زیرساخت‌های زندان‌ها را یکی از محورهای مهم سند تحول قضائی دانست و اظهار کرد: ایجاد فضای مناسب برای مددجویان از مصادیق بارز حقوق شهروندی است و قوه قضائیه خود را موظف می‌داند که شرایط بهداشتی، رفاهی و فیزیکی شایسته‌ای برای زندانیان فراهم کند.

حجت‌الاسلام رجایی نسب هدف از اجرای این پروژه‌ها را نوسازی فضاهای فرسوده و ایجاد شرایط مناسب برای اجرای مأموریت‌های اصلاحی و تربیتی بیان کرد.