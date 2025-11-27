به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایینسب عصر پنجشنبه در نشست هماندیشی ارتقای سلامت روان و پیشگیری از رفتارهای خود آسیبرسان ضمن قدردانی از اقدامات دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حوزه سلامت اجتماعی اظهار کرد: توجه به پیشگیری و ارتقای سلامت روان، گامی اساسی در کاهش آسیبهاست؛ باید خانوادهها را برای شناخت علائم رفتاری و تغییرات خلقی فرزندان توانمند کنیم.
رئیس کل دادگستری فارس به افزایش رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان و جوانان اشاره کرد و همکاری دستگاههای فرهنگی، آموزشی و حمایتی را ضروری دانست.
حجت الله رضایی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس نیز در این نشست با اشاره به روند نگرانکننده آسیبهای اجتماعی در سطح جهانی و ملی، گفت: باید زیرساختهای حمایتی، خدمات مشاورهای و مداخلههای اجتماعی در شهرستانهای پرخطر استان تقویت شود.
وی بر لزوم هماهنگی بین نهادها در هنگام گزارش موارد در معرض خطر تأکید کرد.
