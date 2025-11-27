  1. استانها
  2. فارس
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۸

رجایی‌نسب: توانمندسازی خانواده‌ها کلید پیشگیری از رفتارهای پرخطر است

رجایی‌نسب: توانمندسازی خانواده‌ها کلید پیشگیری از رفتارهای پرخطر است

شیراز- رئیس‌کل دادگستری فارس توانمندسازی خانواده‌ها برای شناخت علائم خلقی فرزندان را گامی اساسی در کاهش آسیب‌های اجتماعی نوجوانان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی‌نسب عصر پنج‌شنبه در نشست هم‌اندیشی ارتقای سلامت روان و پیشگیری از رفتارهای خود آسیب‌رسان ضمن قدردانی از اقدامات دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حوزه سلامت اجتماعی اظهار کرد: توجه به پیشگیری و ارتقای سلامت روان، گامی اساسی در کاهش آسیب‌هاست؛ باید خانواده‌ها را برای شناخت علائم رفتاری و تغییرات خلقی فرزندان توانمند کنیم.

رئیس کل دادگستری فارس به افزایش رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان و جوانان اشاره کرد و همکاری دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و حمایتی را ضروری دانست.

حجت الله رضایی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس نیز در این نشست با اشاره به روند نگران‌کننده آسیب‌های اجتماعی در سطح جهانی و ملی، گفت: باید زیرساخت‌های حمایتی، خدمات مشاوره‌ای و مداخله‌های اجتماعی در شهرستان‌های پرخطر استان تقویت شود.

وی بر لزوم هماهنگی بین نهادها در هنگام گزارش موارد در معرض خطر تأکید کرد.

کد خبر 6670246

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها