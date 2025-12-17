به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی‌نسب، ظهر چهارشنبه در جلسه‌ای با محوریت بررسی مشکلات و چالش‌های واحدهای تولیدی، صنعتی و بانکی استان، بر ضرورت هم‌افزایی همه دستگاه‌ها برای رفع موانع تولید و تسهیل سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و نقش کلیدی تولید در ایجاد اشتغال پایدار، اظهار داشت: در حوزه تولید و اشتغال، نیازمند تلاش مضاعف و همراهی همه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط هستیم تا ظرفیت‌های بالقوه سرمایه‌گذاری استان به مرحله بالفعل برسد.

رئیس‌کل دادگستری استان فارس با تأکید بر اینکه بهترین حمایت از سرمایه‌گذار، هموارسازی مسیرهای اداری و کاهش بروکراسی‌های غیرضروری است، افزود: تشویق کارآفرینان از طریق ارائه تسهیلات و اعتبارات هدفمند و اجرای سیاست‌های حمایتی، می‌تواند انگیزه فعالان اقتصادی را افزایش دهد.

وی حرکت استان به سمت صنعتی شدن را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و خاطرنشان کرد: رفع موانع تولید نیازمند شناسایی دقیق مشکلات و ارائه راهکارهای عملی است و در این مسیر، کارگروه تسهیل و کارگروه قضائی باید با همدلی و پیگیری مستمر، بستر حل مسائل واحدهای تولیدی را فراهم کنند.

حجت‌الاسلام رجایی‌نسب با بیان اینکه اکنون زمان تسهیل در ارائه تسهیلات برای سرمایه‌گذاران واقعی است، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی و بانکی باید در صورت بروز موانع، همراهی لازم را با کارآفرینان داشته باشند تا چرخ تولید با سرعت بیشتری به حرکت ادامه دهد.

وی در پایان با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و ایجاد بسترهای شفاف و امن برای سرمایه‌گذاری، ابراز امیدواری کرد که با اجرای این رویکردها، تحولات مثبت و مؤثری در حوزه تولید و اقتصاد استان رقم بخورد.

کامران میرحاجی، دادستان مرکز استان فارس نیز در این نشست بر لزوم تسریع در فرآیند رسیدگی به امور تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: تسهیل فرایندها، رفع موانع تولید و شفاف‌سازی سازوکارها، موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و ارتقای ظرفیت اشتغال استان خواهد شد.