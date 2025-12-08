به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دبی، قرار بود ازبکستانیها در تاشکند میزبان پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان باشند اما آنها یک سال پیش انصراف خود را از این بازیها اعلام کردند.
بدین ترتیب فروردین امسال و در فاصله کمتر از یک سال به زمان مقرر برای برگزاری بازیهای پاراآسیایی جوانان (۱۶ تا ۲۳ آذر) دبی به عنوان میزبان جدید انتخاب شد. این انتخاب با حمایت «شیخ منصور بن محمد بن راشد آل مکتوم» رئیس شورای ورزش دبی و تعهد او به ورزش فراگیر که همچنان میراث جهانی امارات را شکل میدهد، به نتیجه رسید.
در واقع میزبانی دبی صرفاً یک تصمیم نبود، بلکه تعهدی از انسانیت و مسئولیت اخلاقی بود، همان طور که «ثانی جمعه برگاد» رئیس باشگاه مردمی مصمم دبی از برگزار کنندگان محلی بازیها هم گفته بود با وجود چالشهای زمانی که با آن مواجه هستیم، اعتقاد عمیق ما به هدف این مسابقات و نقشی که به شکل دهی استعدادهای جوان پا را، به ما انگیزه داد تا این چالش را به یک فرصت تبدیل کنیم.
بعد از میزبانیهای بازیهای ٢٠١٧، این برای دومین بار است که دبی میزبان جوانان پاراآسیا است، از این حیث خیلی بیشتر از حد معمول انتظار میرود که برگزاری اصولی و کم انتقادی از این بازیها را در پنجمین دوره آن شاهد باشیم.
با این حال در فاصله کمتر از دو روز به آغاز رسمی رقابت ۱۵۰۰ ورزشکار شرکت کننده، در سطح شهر نام و نشانی از بازیها نیست و بیشتر نمادها و اکسسوریهای کریسمسی به چشم میخورد تا نماد بازیها؛ حتی در هتل محل اقامت کاروان ورزش ایران هم تا چشم کار میکند درخت کریسمس دیده میشود و تزئینات وابسته به آن اما دریغ از یک نماد بازیها!
البته ناگفته نماند که در سالن محل برگزاری مسابقات رشتههای مختلف، نماد و شعار بازیها که «زاده شده برای برخاستن» است، به چشم میخورد. حتی اتوبوسها در ورزشگاهها برای تردد ورزشکاران و دیگر اعضای کاروان ورزش کشورها آغاز به کار کردهاند و نیروهای امنیتی هم در حال انجام وظیفه هستند اما زمانیکه از ورزشگاهها خارج میشویم، گویا وارد شهری غیرِ میزبان میشویم.
در هر صورت اینکه انتظار میرود امارات که در رقابت قوی با کشوری همچون قطر برای عرض اندام توانمندیهایش در برگزاری مسابقات ورزشی است، برای میزبانی این بازیها هم همه توان انسانی و غیر انسانی خود را به کار بگیرد طوری که بازیها یک تجربه فراموش نشدنی را ارائه دهد و قدرت روح انسان را از طریق مکانهای عالی، سازماندهی بینقص و فضایی گرم و فراگیر برجسته کند.
پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان از روز چهارشنبه به صورت رسمی آغاز میشود، طی امروز و فردا (دوشنبه و سه شنبه) کلاس بندی ورزشکاران انجام میشود.
کاروان ورزش ایران با ۱۹۴ ورزشکار در این دوره بازیها شرکت میکند، در دوره پیش که زمان پاندمی کرونا و در غیاب کشورهایی مانند چین و ژاپن در بحرین برگزار شد، کاروان ایران قهرمان شد.
