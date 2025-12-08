پلیس اسلامشهر: کالا های قاچاق ۳۰ میلیاردی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلام حسین مهرعلیان، صبح دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف دو محموله کالای قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال و دستگیری عاملان یک فقره قتل در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد.

مهرعلیان در ادامه اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمز ارز در یکی از محلات اسلامشهر، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی محل مورد نظر، در بازرسی از آن ۱۹ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند که کارشناسان ارزش این تجهیزات را بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند. متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی اسلامشهر در ادامه از شناسایی یک انبار نگهداری کالای قاچاق نیز خبر داد و گفت: با کسب اخبار و اطلاعاتی مبنی بر فعالیت یک انبار در زمینه نگهداری کالای قاچاق، مأموران با هماهنگی مقام قضائی از محل بازدید کرده و ۶ دستگاه داکت اسپلیت قاچاق را کشف کردند که ارزش این محموله نیز ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، در این رابطه یک متهم بازداشت و تحویل مرجع قضائی شد.

مهرعلیان همچنین به دستگیری عاملان یک فقره قتل در اسلامشهر اشاره کرد و افزود: به دنبال اعلام یک مورد قتل در یکی از شهرک‌های اسلامشهر، بلافاصله تیمی از پلیس آگاهی به محل اعزام شد، بررسی‌ها نشان داد مقتول توسط زن و شوهری که از سوی یکی از بستگان وی اجیر شده بودند، با سلاح سرد به قتل رسیده است.

وی تصریح کرد: با اقدامات سریع اطلاعاتی و دستگیری عامل واسطه، دو متهم اصلی در کمتر از ۲۴ ساعت در شهر تهران شناسایی و دستگیر شدند. متهمان در بازجویی‌های اولیه به قتل اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.