به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیانوش نورمحمدی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف انبار بزرگ لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال و دستگیری سه توزیع‌کننده موادمخدر در عملیات‌های جداگانه پلیس ملارد خبر داد.

نورمحمدی در تشریح جزئیات این اقدامات، اظهار داشت: در پی دریافت اخباری مبنی بر نگهداری کالای قاچاق در محدوده سرآسیاب، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی ملارد قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از بررسی‌های میدانی و هماهنگی قضائی، موفق به شناسایی انباری شدند که در بازرسی از آن، ۳۰ دستگاه لوازم خانگی قاچاق شامل یخچال و لباسشویی فاقد مدارک گمرکی به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد ریال کشف و یک متهم در این خصوص دستگیر شد.

فرمانده انتظامی ملارد در ادامه از دستگیری سه توزیع‌کننده موادمخدر و قرص‌های غیرمجاز در عملیات‌های جداگانه خبر داد و گفت: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر با اقدامات اطلاعاتی و فنی، دو مخفیگاه توزیع‌کنندگان موادمخدر را شناسایی کرده و در عملیات‌های غافلگیرانه، مقادیری موادمخدر شامل یک کیلو و ۸۵۰ گرم شیشه و هروئین، ۳۵۰ گرم تریاک و ۳۰۰ عدد قرص غیرمجاز را کشف کردند.

نورمحمدی تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مقابله با قاچاق کالا و موادمخدر از اولویت‌های اصلی پلیس ملارد است و این طرح‌ها با جدیت ادامه خواهد داشت.