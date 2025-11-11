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۲۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸

پلیس ملارد سه توزیع‌کننده موادمخدر را در عملیات‌های جداگانه دستگیر کرد

پلیس ملارد سه توزیع‌کننده موادمخدر را در عملیات‌های جداگانه دستگیر کرد

ملارد- فرمانده انتظامی ملارد از کشف انبار بزرگ لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال و دستگیری سه توزیع‌کننده موادمخدر در عملیات‌های جداگانه پلیس این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیانوش نورمحمدی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف انبار بزرگ لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال و دستگیری سه توزیع‌کننده موادمخدر در عملیات‌های جداگانه پلیس ملارد خبر داد.

نورمحمدی در تشریح جزئیات این اقدامات، اظهار داشت: در پی دریافت اخباری مبنی بر نگهداری کالای قاچاق در محدوده سرآسیاب، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی ملارد قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از بررسی‌های میدانی و هماهنگی قضائی، موفق به شناسایی انباری شدند که در بازرسی از آن، ۳۰ دستگاه لوازم خانگی قاچاق شامل یخچال و لباسشویی فاقد مدارک گمرکی به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد ریال کشف و یک متهم در این خصوص دستگیر شد.

فرمانده انتظامی ملارد در ادامه از دستگیری سه توزیع‌کننده موادمخدر و قرص‌های غیرمجاز در عملیات‌های جداگانه خبر داد و گفت: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر با اقدامات اطلاعاتی و فنی، دو مخفیگاه توزیع‌کنندگان موادمخدر را شناسایی کرده و در عملیات‌های غافلگیرانه، مقادیری موادمخدر شامل یک کیلو و ۸۵۰ گرم شیشه و هروئین، ۳۵۰ گرم تریاک و ۳۰۰ عدد قرص غیرمجاز را کشف کردند.

نورمحمدی تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مقابله با قاچاق کالا و موادمخدر از اولویت‌های اصلی پلیس ملارد است و این طرح‌ها با جدیت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6652510

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    نظرات

    • رضوانه IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
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      امیدواریم با ادامه این طرح‌ها، ریشه قاچاق و اعتیاد در منطقه خشکانده بشه.

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