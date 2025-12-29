به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدالهی، روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد: مأموران ایست بازرسی الیگودرز حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک شدند و پس از توقف آن، با هماهنگی قضائی نسبت به بازرسی از کامیون اقدام کردند.

کشف محموله فاقد مجوز

وی افزود: در بازرسی از کامیون توقیف شده، ۲ تن و ۸۵ کیلوگرم تخم‌مرغ فاقد مجوز کشف شد که طبق نظریه کارشناسان مربوطه، ارزش ریالی آن بالغ بر ۳ میلیارد ریال برآورد شده است.

دستگیری متهم و پیگیری قضائی

فرمانده انتظامی الیگودرز با اشاره به دستگیری یک نفر در ارتباط با این پرونده، تصریح کرد: این فرد جهت انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد و بررسی‌های تکمیلی برای شناسایی مبادی تأمین و شبکه توزیع محموله‌های غیرمجاز ادامه دارد.

تأکید بر برخورد با تخلفات اقتصادی

سرهنگ اسدالهی با تأکید بر اهمیت مقابله با قاچاق و عرضه کالاهای غیرمجاز اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان با هدف حفظ سلامت مردم و جلوگیری از آسیب به بازار، با تمامی موارد تخلف در حوزه حمل و نقل کالاهای فاقد مجوز برخورد قانونی خواهند کرد.