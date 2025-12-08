عراقچی: روابط ایران و آذربایجان باید تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، که برای رایزنی با مقامهای ارشد جمهوری آذربایجان به باکو سفر کرده است، صبح امروز با الهام علیاف رئیسجمهور جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، درباره مجموعهای از موضوعات دوجانبه، از جمله روند تعاملات سیاسی، مسائل مرتبط با همسایگی، و سازوکارهای مدیریت روابط میان دو کشور تبادل نظر شد.
وزیر امور خارجه کشورمان ضمن ابلاغ سلامهای گرم رئیسجمهور پزشکیان به رئیسجمهور آذربایجان، با اشاره به پیوندهای ریشهدار و عمیق بین دو ملت بر عزم و اراده جمهوری اسلامی ایران برای تحکیم و گسترش مناسبات با جمهوری آذربایجان در همه عرصههای مورد علاقه طرفین تاکید کرد.
عراقچی با اشاره به اهمیت نگاه بلندمدت در روابط همسایگی، بر نقش رایزنیهای مستمر دیپلماتیک برای رفع سوءبرداشتها و مدیریت مسائل فیمابین تاکید کرد.
رئیسجمهور جمهوری آذربایجان با ابلاغ سلام متقابل خدمت رئیسجمهور پزشکیان، سفر ایشان به باکو را سفری تاریخی توصیف کرد که نقشی مهم در تقویت تفاهم و بهبود روابط دو کشور داشته است.
علی اف با ابراز خوشحالی از روند رو به رشد روابط دو کشور، بر آمادگی آذربایجان برای استفاده از همه ظرفیتهای موجود جهت گسترش مناسبات تاکید کرد.
در این دیدار همچنین وزیر امور خارجه کشورمان دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران را راجع به تحولات منطقهای تشریح کرد.
