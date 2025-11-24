افزایش ارزش دلار، سومین افت متوالی قیمت جهانی طلا را رقم زد

به گزارش خبرگزاری مهر نقل از خبرگزاری رویترز، قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه برای سومین روز پیاپی کاهش یافته است. رشد ارزش دلار تا بالاترین سطح شش‌ماهه بر بازار فلزات گران‌بها فشار وارد کرده و معامله‌گران در انتظار روشن‌شدن مسیر سیاست نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) هستند.

در دادوستدهای امروز، بهای هر اونس طلا با افت ۰.۵۰ درصدی به ۴۰۴۵ دلار و ۴ سنت رسید. همچنین، قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با کاهش ۰.۹۷ درصدی تا ۴۰۷۶ دلار معامله شد.

«جیگار تریودی»، تحلیلگر ارشد در کارگزاری ریلتینس سکیوریتیز، گفت شاخص دلار در محدوده بالاتر از سطح ۱۰۰ و نزدیک به بالاترین رقم شش‌ماهه قرار دارد و تداوم معاملات در این سطح می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت طلا وارد کند.

بر اساس گزارش‌ها، شاخص دلار در روز جمعه به بیشترین مقدار طی شش ماه گذشته رسید و همین امر باعث شد خرید طلا برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر شود.

احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست ماه آینده میلادی نیز با افت از ۷۴ درصد به ۶۹ درصد همراه بوده است. در روزهای گذشته، اظهارات خوش‌بینانه جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، احتمال تعدیل نرخ بهره را تقویت کرده بود؛ اما سایر اعضای کمیته سیاست‌گذاری، از جمله لری لوگان رئیس فدرال رزرو دالاس، خواستار تثبیت نرخ‌ها شده‌اند. رؤسای فدرال رزرو شیکاگو و کلیولند نیز هشدار داده‌اند که کاهش شتاب‌زده نرخ بهره می‌تواند مخاطرات گسترده‌ای برای اقتصاد آمریکا داشته باشد.

طلا به‌عنوان دارایی امن و غیرسودده معمولاً در فضای نرخ‌های پایین‌تر بهره عملکرد مطلوب‌تری دارد، اما صعود دلار فعلاً مانع بازگشت قیمت‌ها شده است.

در میان سایر فلزات گران‌بها، نقره ۰.۷۲ درصد کاهش یافت و به ۵۰ دلار و ۱۹ سنت رسید، در حالی‌که پلاتین با رشد ۰.۸۹ درصدی تا ۱۵۳۴ دلار و ۲۹ سنت افزایش قیمت را تجربه کرد.