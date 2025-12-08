به گزارش خبرگزاری مهر، رضا آریایی روز دوشنبه در شصتودومین جلسه شورای اطلاعرسانی لرستان با اشاره به اینکه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نخستین انتخابات دولت چهاردهم است که بهصورت تمامالکترونیک برگزار خواهد شد، گفت: برگزاری الکترونیک انتخابات، سرعت و شفافیت روند رأیگیری را افزایش میدهد و مشارکت گسترده مردم میتواند پشتوانهای محکم برای مدیریت شهری و روستایی باشد.
وی افزود که با اجرای این شیوه، امکان رأیدادن بیش از یکبار یا سوءاستفاده از کارت ملی دیگران بهطور کامل از میان رفته است و احراز هویت رأیدهندگان تنها از طریق کد ملی و اثر انگشت انجام میشود.
به گفته آریایی، نتایج انتخابات حداکثر یک ساعت پس از پایان رأیگیری به وزارت کشور و فرمانداریها ارسال خواهد شد.
نقش شوراها در اداره امور کشور
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری لرستان با اشاره به جایگاه شوراها در قانون اساسی اظهار داشت: بر اساس اصول ششم و هفتم قانون اساسی، اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و از طریق نهاد شوراها انجام میشود.
وی افزود که شوراهای اسلامی نقش نظارتی و سیاستگذاری در حوزههای عمرانی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی دارند و انتخاب افراد توانمند، خوشنام و متخصص میتواند آینده شهرها و روستاها را بهدرستی رقم بزند.
ترکیب شوراها در شهرها و روستاهای لرستان
آریایی درباره ترکیب شوراها در استان لرستان توضیح داد که شهرهای با جمعیت ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر که شامل بروجرد و خرمآباد میشود دارای ۹ عضو شورا هستند. همچنین شهرهای ۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر از جمله کوهدشت، نورآباد، دورود و الیگودرز شوراهای ۷ نفره دارند و ۲۷ شهر استان با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر نیز دارای ۵ عضو شورا خواهند بود.
وی ادامه داد که در روستاها نیز شوراها بسته به جمعیت، سه یا پنج نفره تشکیل میشوند. از میان ۲۸۰۰ روستای موجود در لرستان، ۱۵۵۳ روستا واجد شرایط تشکیل شورا هستند که شامل ۵۲ روستای بالای ۱۵۰۰ نفر با شوراهای ۵ نفره و ۱۵۰۱ روستای زیر ۱۵۰۰ نفر با شوراهای ۳ نفره هستند.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری لرستان ادامه داد: در مجموع، مردم استان لرستان ۴۷۶۳ نفر را بهعنوان اعضای شوراهای اسلامی روستا انتخاب خواهند کرد.
شرایط داوطلبان و زمان ثبتنام
وی درباره شرایط داوطلبان انتخابات نیز گفت: حداقل تحصیلات برای روستاهای زیر ۲۰۰ خانوار، سواد خواندن و نوشتن است؛ در روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار داشتن مدرک دیپلم الزامی است.
آریایی ادامه داد: داوطلبان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر باید حداقل مدرک فوقدیپلم و داوطلبان شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر مدرک کارشناسی داشته باشند.
تأکید بر بیطرفی و نقش رسانهها
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری لرستان افزود که ثبتنام داوطلبان شوراهای شهری از ۲۱ تا ۲۷ دی و ثبتنام داوطلبان شوراهای روستایی از ۲۴ تا ۳۰ بهمن انجام میشود و تمامی مراحل ثبتنام بهصورت شبانهروزی، آنلاین و بدون مراجعه حضوری خواهد بود.
آریایی با تأکید بر بیطرفی کامل استانداری و فرمانداریها در انجام روند انتخابات، بار دیگر تصریح کرد که رأی مردم حقالناس است و اجازه نخواهیم داد کوچکترین حقی از مردم تضییع شود.
وی از رسانهها و فعالان فضای مجازی خواست افراد توانمند، متخصص، خلاق و خوشنام را برای حضور در انتخابات تشویق کنند تا مشارکت حداکثری محقق شود.
مشارکت مردم؛ پشتوانه مدیریت شهری و روستایی
مدیرکل سیاسی استانداری لرستان همچنین اظهار داشت مشارکت گسترده مردم در انتخابات شوراها میتواند پشتوانهای محکم برای انتخاب شهرداران توانمند و حرکت در مسیر توسعه و آبادانی شهرها و روستاهای استان باشد.
