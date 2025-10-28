رضا آریایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور و همچنین استان لرستان، اظهار داشت: در انتخابات شورای اسلامی شهرها در لرستان در نهایت ۱۸۱ نفر انتخاب خواهند شد.

وی عنوان کرد: این تعداد برای ۳۳ شهر استان لرستان خواهند بود.

دبیر ستاد انتخابات لرستان، ادامه داد: در دو شهر بروجرد و خرم‌آباد اعضای شورای شهر ۹ نفر هستند، در چهار شهر استان هفت نفر هستند و در سایر شهرهای استان اعضای شورای اسلامی پنج نفر هستند.

آریایی با بیان اینکه در روستاهای با جمعیت زیر هزار و ۵۰۰ نفر، تعداد اعضای شوراها سه نفر هستند، گفت: همچنین در روستاهایی که جمعیت بالای هزار و ۵۰۰ نفر دارند، تعداد اعضای شوراها پنج نفر هستند.

وی بیان داشت: در بخش‌ها هم تعداد اعضای شوراها پنج نفر هستند.

دبیر ستاد انتخابات لرستان در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد، گفت: این اولین انتخاباتی است که در کشور به‌صورت تمام الکترونیک برگزار می‌شود.

آریایی، تصریح کرد: در انتخابات تمام الکترونیک سرعت عمل بالا است، شفافیت خیلی بالا است و از طرفی امکان احتمال وقوع خطای انسانی در شمارش آرا عملاً اصلاً وجود ندارد.