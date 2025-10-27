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۵ آبان ۱۴۰۴، ۹:۰۰

گواهی عدم سوء پیشینه و استعفا برای ثبت‌نام در انتخابات شوراها لازم است

گواهی عدم سوء پیشینه و استعفا برای ثبت‌نام در انتخابات شوراها لازم است

خرم‌آباد - دبیر ستاد انتخابات لرستان، تأکید کرد: داشتن گواهی عدم سوء پیشینه و استعفا از پست‌های مدیریتی، برای ثبت‌نام در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا الزامی است.

رضا آریایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور و همچنین استان لرستان، اظهار داشت: بر اساس اعلام ستاد انتخابات وزارت کشور این انتخابات در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهرها در حال گرفتن گواهی عدم سو پیشینه هستند، گفت: زمان ثبت عضویت در انتخابات شوراهای اسلامی از روز ۲۱ دی‌ماه تا ۲۷ دی‌ماه به مدت هفت روز کاری خواهد بود.

دبیر ستاد انتخابات لرستان با تأکید بر اینکه داشتن گواهی عدم سو پیشینه برای ثبت‌نام الزامی است، تصریح کرد: همچنین داشتن برگه استعفا برای تمام داوطلبان شوراهای اسلامی شهرها که دارای پست‌های مدیریتی بوده‌اند، الزامی است.

آریایی، بیان داشت: این امر نیز در زمان تعیین شده باید صورت گیرد و به هنگام ثبت‌نام داشتن گواهی عدم سو پیشینه و همچنین گواهی استعفا از پست‌های مدیریتی الزامی است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به انتخابات شوراهای اسلامی روستاها نیز، گفت: مهلت قانونی دراین‌رابطه نیز تاریخ ۲۴ آبان‌ماه به مدت یک هفته برای استعفا از پست‌های مدیریتی داوطلبانی که قصد ثبت‌نام در این انتخابات را دارند تعیین شده است.

دبیر ستاد انتخابات لرستان، گفت: بلافاصله بعدازاین تاریخ و از روز اول آذرماه داوطلبان می‌توانند برای گرفتن گواهی عدم سو پیشینه به آدرس‌هایی که ستاد انتخابات کشور اعلام کرده مراجعه کنند.

آریایی، تأکید کرد: دفاتر خدمات قضائی، دفاتر پلیس به‌اضافه ۱۰ و سامانه جامع خدمات الکترونیک قضائی دراین‌رابطه برای داوطلبان پیش‌بینی‌شده تا گواهی عدم سو پیشینه خود را دریافت کنند.

کد مطلب 6635465

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