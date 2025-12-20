  1. استانها
  2. گیلان
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۹

فرماندار رشت: انتخابات شوراها به‌صورت قانونمند و شفاف برگزار می‌ شود

فرماندار رشت: انتخابات شوراها به‌صورت قانونمند و شفاف برگزار می‌ شود

رشت- فرماندار رشت با تأکید بر آمادگی ستاد انتخابات شهرستان برای برگزاری انتخاباتی قانونمند و شفاف گفت: همه دستگاه‌ها و عوامل اجرایی برای صیانت از رأی مردم و اجرای دقیق قانون پای کار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به انتشار رسمی آگهی ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر در شهرهای هفت‌گانه شهرستان رشت، اظهار کرد: ثبت‌نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر، مطابق قانون، از روز یکشنبه ۲۱ دی‌ماه تا شنبه ۲۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ به مدت هفت روز و به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

.وی افزود: داوطلبان می‌توانند در مهلت تعیین‌شده با مراجعه به درگاه رسمی وزارت کشور به نشانی keshvar.moi.ir نسبت به تکمیل فرم ثبت‌نام و بارگذاری مدارک و مستندات مورد نیاز اقدام کنند.

فرماندار رشت با بیان اینکه در این مرحله صرفاً آگهی شرایط و روش ثبت‌نام منتشر شده است، تأکید کرد: داوطلبان لازم است با مطالعه دقیق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه، با آگاهی کامل نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند تا فرآیند انتخابات با کمترین چالش و بیشترین شفافیت دنبال شود.

میرغضنفری با اشاره به نقش اثرگذار شوراهای اسلامی شهر در تصمیم‌سازی‌های محلی و مدیریت شهری، تصریح کرد: شوراها پیشانی مشارکت مردم در اداره شهرها هستند و ارتقای عملکرد آن‌ها نیازمند حضور افراد توانمند، آگاه به مسائل شهری، پاکدست و دغدغه‌مند است.

وی با دعوت از نخبگان، متخصصان و افراد واجد شرایط برای حضور در این عرصه، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، مدیریت شهری نیازمند نگاه کارشناسی، روحیه مسئولیت‌پذیری و تصمیم‌گیری مبتنی بر منافع عمومی است و انتظار می‌رود چهره‌های مؤثر و توانمند برای کمک به بهبود وضعیت شوراها وارد میدان شوند.

فرماندار رشت همچنین از برنامه‌ریزی برای تشکیل هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر در بازه زمانی قانونی خبر داد و افزود: مجموعه ستاد انتخابات شهرستان رشت با همراهی همه دستگاه‌ها، نهادها و عوامل اجرایی، تمام تلاش خود را برای برگزاری انتخاباتی قانونمند، سالم، عادلانه و باشکوه به کار خواهد گرفت.

میرغضنفری در پایان با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در این رویداد مهم سیاسی و اجتماعی، خاطرنشان کرد: انتخابات شوراها فرصتی ارزشمند برای تقویت مردم‌سالاری محلی است و امیدواریم با مشارکت آگاهانه شهروندان و حضور داوطلبان شایسته، شاهد شکل‌گیری شوراهایی کارآمد و پاسخگو در شهرهای شهرستان رشت باشیم.

کد خبر 6695452

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها