به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به انتشار رسمی آگهی ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر در شهرهای هفت‌گانه شهرستان رشت، اظهار کرد: ثبت‌نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر، مطابق قانون، از روز یکشنبه ۲۱ دی‌ماه تا شنبه ۲۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ به مدت هفت روز و به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

.وی افزود: داوطلبان می‌توانند در مهلت تعیین‌شده با مراجعه به درگاه رسمی وزارت کشور به نشانی keshvar.moi.ir نسبت به تکمیل فرم ثبت‌نام و بارگذاری مدارک و مستندات مورد نیاز اقدام کنند.

فرماندار رشت با بیان اینکه در این مرحله صرفاً آگهی شرایط و روش ثبت‌نام منتشر شده است، تأکید کرد: داوطلبان لازم است با مطالعه دقیق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه، با آگاهی کامل نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند تا فرآیند انتخابات با کمترین چالش و بیشترین شفافیت دنبال شود.

میرغضنفری با اشاره به نقش اثرگذار شوراهای اسلامی شهر در تصمیم‌سازی‌های محلی و مدیریت شهری، تصریح کرد: شوراها پیشانی مشارکت مردم در اداره شهرها هستند و ارتقای عملکرد آن‌ها نیازمند حضور افراد توانمند، آگاه به مسائل شهری، پاکدست و دغدغه‌مند است.

وی با دعوت از نخبگان، متخصصان و افراد واجد شرایط برای حضور در این عرصه، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، مدیریت شهری نیازمند نگاه کارشناسی، روحیه مسئولیت‌پذیری و تصمیم‌گیری مبتنی بر منافع عمومی است و انتظار می‌رود چهره‌های مؤثر و توانمند برای کمک به بهبود وضعیت شوراها وارد میدان شوند.

فرماندار رشت همچنین از برنامه‌ریزی برای تشکیل هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر در بازه زمانی قانونی خبر داد و افزود: مجموعه ستاد انتخابات شهرستان رشت با همراهی همه دستگاه‌ها، نهادها و عوامل اجرایی، تمام تلاش خود را برای برگزاری انتخاباتی قانونمند، سالم، عادلانه و باشکوه به کار خواهد گرفت.

میرغضنفری در پایان با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در این رویداد مهم سیاسی و اجتماعی، خاطرنشان کرد: انتخابات شوراها فرصتی ارزشمند برای تقویت مردم‌سالاری محلی است و امیدواریم با مشارکت آگاهانه شهروندان و حضور داوطلبان شایسته، شاهد شکل‌گیری شوراهایی کارآمد و پاسخگو در شهرهای شهرستان رشت باشیم.