شهردار ری از ۵۵۷ اقدام زیرساختی برای ارتقای بهداشت عمومی ری خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شنگی، پیش از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از احداث و مرمت ۵۵۷ چشمه سرویس بهداشتی در دوره ششم مدیریت شهری خبر داد و اظهار کرد: با توجه به جمعیت قابل توجه منطقه و جایگاه زیارتی و گردشگری قبله تهران، ارتقای خدمات بهداشتی برای زائران، گردشگران، کودکان و سالمندان بهطور ویژه در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: تاکنون ۱۵۲ چشمه سرویس بهداشتی جدید در بوستانهای اصناف، شهرداری، بیبی زبیده، فیروزآبادی، زیتون، جوانمرد، ۱۳ آبان، مزرعه و محدوده قطب گردشگری منطقه احداث و به بهرهبرداری رسیده و پروژههای سرویس بهداشتی عطریاس، مدرس، دستواره، آوینی و مینیاتور نیز در حال اجراست که تا پایان سال بهرهبرداری خواهد شد.
شهردار منطقه ۲۰ با اشاره به نوسازی سرویسهای موجود تصریح کرد: علاوه بر احداث، ۳۶۵ چشمه سرویس بهداشتی در بوستانها و ساختمانهای اداری منطقه مرمت و به تجهیزات نوین مجهز شدهاند و بخشی از این فضاها نیز برای استفاده شهروندان دارای معلولیت مناسبسازی شده است.
شنگی درا دامه تأکید کرد: بازسازی و توسعه سرویسهای بهداشتی از اولویتهای رفاهی مدیریت شهری است و این روند در برنامههای عمرانی منطقه با جدیت ادامه خواهد داشت.
وی به ظرفیت مهم تصفیهخانه فاضلاب جنوب تهران اشاره کرد و گفت: روزانه حدود ۴.۵ میلیون مترمکعب پساب در این تصفیهخانه تولید میشود که با امضای تفاهمنامهای با شرکت فاضلاب تهران، این ظرفیت برای آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
شنگی در ادامه از اجرای مجموعهای از پروژههای عمرانی، حملونقلی، زیستمحیطی و خدمات شهری در شهرری خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف ارتقای زیرساختها، رفع گرههای ترافیکی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان در حال اجراست.
شهردار منطقه ۲۰ از احداث چندین پارکینگ عمومی در نقاط مختلف شهرری نیز خبر داد و گفت: پارکینگ «بغدادی» با تملک ۴۰۰ مترمربع زمین جدید در خیابان آستانه در دست احداث است همچنین پارکینگ بزرگ ۱۱۰۰۰ متری با ظرفیت ۱۰۰۰ خودرو در مرحله بررسی و تصویب کمیسیون ماده ۵ قرار دارد و پارکینگ ضلع جنوبی نیز با ظرفیت ۴۷۵۰ خودرو و اعتبار ۵۴۰۰ میلیارد تومان، وارد فاز اجرایی شده است.
شنگی در ادامه با اشاره به وضعیت بحرانی کانال سرخ تصریح کرد: در صورت بروز رانش، بزرگراه امام علی (ع) با خطر جدی مواجه میشد. با همکاری شرکت خاکریزآب، عملیات مرمت این کانال در دو فاز آغاز شده و تاکنون بیش از ۸۰ درصد فاز نخست آن پیشرفت داشته است. مجموع اعتبار تخصیصیافته به این پروژه ۵۴۰ میلیارد تومان اعلام شده است.
