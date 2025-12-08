به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «غول خمیازه‌ای» به نویسندگی و کارگردانی الهه موچانی از چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه صحنه آبی روی صحنه می‌رود.

در این اثر نمایشی مانیاد ابراهیمی‌وند، محمدیاسین احمدی، شادی آجورلو، نفس پراکوه، هانا خوش‌خبر، جانا رحیمی، آیسو داوودی، مسیحا عبدی، باربد لقایی، ریحانه میرهاشمی، المیرا ولی‌اللهی و هیلا هزاوه به ایفای نقش می‌پردازند.

که در خلاصه داستان آن آمده است: «مردی ماهی‌گیر که روزی‌اش از دریا تأمین می‌شود، سه روز تمام بی‌نتیجه به صید می‌پردازد و سرگردان و ناامید در دریا می‌ماند. خانواده‌اش که چشم‌انتظار او هستند، خبری از او دریافت نمی‌کنند. پسر ماهی‌گیر برای یافتن پدر راهی جست‌وجو می‌شود و در این مسیر با رویدادها و ماجراهای گوناگونی روبه‌رو می‌گردد.»

تهیه‌کننده و مشاور پروژه: وحید معینی‌دانشمندی، جانشین تهیه‌کننده: زهره حسینی، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: فاطمه حسنی، دستیار دوم کارگردان: آرش خزائی، مجری طرح: مدرسه نمایش خلاق کودک و نوجوان صحنه آبی، طراح حرکت: بابک اسکندری، طراح عروسک: رضوان سنجابی، مجری طرح: مدرسه نمایش خلاق کودک و نوجوان صحنه آبی، مدیر رسانه: درسا بخشندگی، ترانه‌سرا: سامی تحصیلداری، آهنگسازی و تنظیم موسیقی: نوید مولوی، تنبک و هنگ‌درام: رادمان افراسیابی، طراح پوستر و بروشور: هستی صادقی، ساخت عروسک و آکسسوار: فاطمه حسنی و آرش خزائی همراه با هنرجویان مدرسه خلاق صحنه آبی از دیگر عوامل این اثر نمایشی هستند.

علاقه‌مندان به تماشای این اثر نمایشی می‌توانند برای تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه کنند.