اجرای «شنبه ساعت ۱۰:۱۰ دقیقه» در تماشاخانه صحنه آبی

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «شنبه ساعت ۱۰:۱۰ دقیقه» به نویسندگی و کارگردانی الهه موچانی با دراماتوژی و تهیهکنندگی وحید معینیدانشمندی از یکشنبه ۱۴ دی ساعت ۲۰ به مدت یک ساعت در تماشاخانه صحنه آبی اجرا میشود.
پیمان افراسیابی، الهه موچانی، سارا رضایی، غزل جمشیدآبادی، فاطمه امیری، فاطمه حسنی، ملینا محمدی، آیدا باستانی و فدرا اسدی در این نمایش ایفای نقش میکنند. «شنبه ساعت ۱۰:۱۰» روایت سرگذشت زنانی است که هر کدام به شکلی قربانی خشونت اجتماعی شدهاند.
دیگر عوامل این اثر عبارتند از مجری طرح: موسسه هنرهای نمایشی صحنه آبی، برنامهریز و دستیار اول کارگردان: فاطمه حسنی، دستیار دوم کارگردان و منشی صحنه: آرش خزائی، جانشین تهیه: زهره حسینی، طراح صحنه و نور: وحید معینیدانشمندی، طراح پوستر و گرافیک: مهسا رستمزاده، لباس: سحر ناسوتی، ساخت تیزر، مدیا و موشن: حسین موچانی، مدیر روابط عمومی: شیما حسنزاده و مشاور رسانه: درسا بخشندگی.
علاقمندان به تماشای این اثر نمایشی میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
