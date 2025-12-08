به گزارش خبرنگار مهر، علی هلشی صبح دوشنبه در آئین اختتامیه دومین جشنواره جایزه ادبی ایلام (خەڵات ئەدەبی کوردی ئیلام) با بیان اینکه این رویداد تنها یک جایزه ادبی نیست، گفت: این جشنواره حرکتی است برای پاسداشت زبان، ادبیات و حافظه تاریخی مردم فرهیخته استان ایلام. آثاری که در این رویداد ارائه شده‌اند، هر یک بخشی از هویت فرهنگی، ریشه‌های زبانی و جهان‌بینی مردم این سرزمین را روایت می‌کنند.

وی با اشاره به رشد چشمگیر ادبیات ایلام در سال‌های اخیر افزود: ادبیات این استان توانسته در تمام ابعاد از مرزهای جغرافیایی فراتر رود و به پرچم‌دار هویت مشترک زبانی و فرهنگی منطقه تبدیل شود؛ حضور نویسندگان جوان، انتشار آثار فاخر و نگاه تازه به روایت‌های بومی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای ادبی ایلام است.

هلشی هدف از برگزاری این جایزه را شناسایی استعدادها، تقویت و راهبری جریان ادبی استان، ایجاد انگیزه در نسل جوان و حمایت از آثار ارزشمند عنوان کرد و گفت: این رویداد نه تنها یک جشن فرهنگی، بلکه نماد رشد و خودباوری ادبی ایلام است.