هلشی: ادبیات ایلام پرچم‌دار هویت فرهنگی منطقه است

ایلام - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام گفت: ادبیات ایلام پرچم‌دار هویت مشترک زبانی و فرهنگی منطقه است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی هلشی صبح دوشنبه در آئین اختتامیه دومین جشنواره جایزه ادبی ایلام (خەڵات ئەدەبی کوردی ئیلام) با بیان اینکه این رویداد تنها یک جایزه ادبی نیست، گفت: این جشنواره حرکتی است برای پاسداشت زبان، ادبیات و حافظه تاریخی مردم فرهیخته استان ایلام. آثاری که در این رویداد ارائه شده‌اند، هر یک بخشی از هویت فرهنگی، ریشه‌های زبانی و جهان‌بینی مردم این سرزمین را روایت می‌کنند.

وی با اشاره به رشد چشمگیر ادبیات ایلام در سال‌های اخیر افزود: ادبیات این استان توانسته در تمام ابعاد از مرزهای جغرافیایی فراتر رود و به پرچم‌دار هویت مشترک زبانی و فرهنگی منطقه تبدیل شود؛ حضور نویسندگان جوان، انتشار آثار فاخر و نگاه تازه به روایت‌های بومی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای ادبی ایلام است.

هلشی هدف از برگزاری این جایزه را شناسایی استعدادها، تقویت و راهبری جریان ادبی استان، ایجاد انگیزه در نسل جوان و حمایت از آثار ارزشمند عنوان کرد و گفت: این رویداد نه تنها یک جشن فرهنگی، بلکه نماد رشد و خودباوری ادبی ایلام است.

