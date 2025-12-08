به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، روزنامه یدیعوت آحارانوت اعتراف کرد که بعد از یک دوره قابل توجه و گذشت ۲ سال از جنگ طاقت فرسا در چند جبهه، ارتش رژیم صهیونیستی وارد مرحله سختی می‌شود.

در این گزارش آمده است، ارتش اسرائیل اولویت بندی‌های اصلی خود را از دست داده و تل آویو شاهد خروج دسته جمعی افسران ماهر از ارتش است.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، ارتش اسرائیل سلسله شکست‌ها و ناکامی‌های نظامی دردناک را در بخش‌های مرزی متحمل شده است.

پیشتر نیز مسئولان صهیونیست نسبت به خطر تشدید جنگ داخلی میان کاتز و زامیر و پیامدهای آن بر ارتش رژیم صهیونیستی هشدار دادند.

آنها هشدار دادند که جنگ میان کاتز و زامیر به فروپاشی ارتش رژیم صهیونیستی خواهد انجامید؛ ارتشی که اساساً با بحران نیروی انسانی رو به رو است.