پرسپولیس خارج از مدار ویروس آنفلوانزا برای بازی با پیکان

تیم فوتبال پرسپولیس بدون بازیکنی که مشکل سرماخوردگی داشته باشد به مصاف پیکان می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و پیکان تهران در حالی فردا سه شنبه از هفته سیزدهم فصل جاری لیگ برتر برگزار می‌شود که شایعه پخش ویروس آنفلوانزا در تمرین این تیم پس از دربی منتشر شده بود.

این در حالی است که پزشکان پرسپولیس با توجه به آلودگی بیش از اندازه هوا، استفاده از ماسک را برای بازیکنان هنگام تمرینات سبک، ضروری دانسته بودند اما در بخش‌های دیگر مجوز برداشتن ماسک را داشتند.

کادرفنی پرسپولیس نیز با توجه به همین موضوع آلودگی هوا، برنامه‌های تیم را تنظیم کرد تا آسیب کمتری به بازیکنان برسد.

از این رو تمام بازیکنان پرسپولیس جز مصدومانی همچون مارکو باکیچ امکان حضور در دیدار با پیکان را دارند و مشکلی بابت سرماخوردگی و درگیری با آنفلوانزای فصلی ندارند.

دیدار تیم‌های پرسپولیس و پیکان تهران ساعت ۱۷:۱۵ روز سه شنبه در ورزشگاه پاس اکباتان برگزار می‌شود.

